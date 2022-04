Tradición e innovación en el retorno del Día de Villalar tras la pandemia

El Día de Villalar vuelve a celebrarse este 23 de abril tras dos años de parón por la pandemia de la covid-19. El presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, ha presentado este martes los actos que se celebrarán entre el 22 y el 23 de abril, que se basarán en aunar "tradición y modernidad". "Este año se recuperan esas jornadas festivas en Villalar con una programación muy diversa, con actividades y espectáculos para todos los gustos, para todos los públicos y edades. Animo a todo el mundo a que celebre el Día de la Comunidad, bien en Villalar o bien en cada una de las provincias.

El director de la Fundación de Castilla y León, Juan Zapatero, ha señalado que "este es un Día de Villalar especial, porque es la primera vez que se va a celebrar tras dos años sin poder hacerlo". "Con este día queremos poner el broche a la conmemoración del V Centenario. Por ello hemos preparado una programación que queremos que sea especialmente cuidada y bonita", ha señalado.

Zapatero ha detallado que durante la celebración del Día de Villalar de este año habrá seis espacios diferentes, 23 compañías y más de 100 artistas, "con una labor de programación muy compleja". Ha comentado que se congregarán artistas y compañías de las nueve provincias de la Comunidad pero también con presencia internacional. "Con artistas de Portugal, de Francia y con una compañía mixta hispano-irlandesa. Esto servirá para poner el nombre de Castilla y León en el panorama internacional", ha destacado Zapatero.

Según ha dicho el director de la Fundación de Castilla y León, en los eventos de este año se ha querido aunar "tradición y novedad" y ha destacado que los actos contarán "con una presencia femenina muy significativa". "Nueve de las compañías que actúan están formadas exclusivamente por mujeres", ha comentado. Además, una programación para todos los públicos. Espacio dedicado exclusivamente al público infantil y familiar.

Zapatero ha querido destacar, entre los grupos participantes, al grupo Carrión Folk, que celebra su 25 aniversario sobre los escenarios y que, según ha indicado, "nos va a traer un espectáculo muy especial con más de 20 músicos sobre el escenario". "Tendremos espectáculos, cultura, folklore y tradición para que cualquier persona pueda ir y celebrar el Día de la Comunidad disfrutando de nuestra cultura, de la más actual y de la más tradicional", ha concluido.

La incierta situación de la Fundación de Castilla y León tras la llegada de Vox

El presidente de las Cortes, Carlos Pollán, se ha pronunciado acerca del futuro de la Fundación de Castilla y León tras la llegada de su partido, Vox, al Gobierno de la Comunidad. La formación se ha mostrado partidaria en varias ocasiones de reducir el "gasto superfluo" y se muestra contraria a la existencia del Estado de las autonomías. "Una vez estudiemos la memoria económica y las actividades de la Fundación veremos la viabilidad y trabajaremos para que el próximo año todo sea más austero", ha señalado.

Con todo, Pollán ha reconocido que el proceso de cara a lograr esa reducción de gasto se dilatará en el tiempo. "Esta Fundación tiene un Patronato y exige una mayoría de dos tercios para cualquier modificación o para su disolución", ha dicho.

El presidente de la Cámara ha asegurado que su pretensión es "racionalizar y reducir el gasto pero sin perder el objetivo y la eficacia que tiene este Patronato". "Mi aportación como uno de los 20 patronos será plantearlo, pero yo soy uno más y no seré quien decida lo que se tiene que hacer", ha zanjado.

El director de la Fundación, Juan Zapatero, ha preferido no pronunciarse. "Como director de la Fundación no me toca opinar al respecto, soy un empleado de la Fundación, mi papel es ejecutar lo que acuerde el Patronato", se ha limitado a afirmar.

