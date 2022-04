Cuca Gamarra: “El encuentro entre Feijóo y Mañueco se producirá muy pronto”

La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, sí ha querido estar acompañando a Alfonso Fernández Mañueco en su toma de posesión hoy en Valladolid como presidente de la Junta de Castilla y León. No lo ha hecho el presidente ‘popular’ Alberto Núñez Feijóo por su apretada agenda, pero es algo a lo que Gamarra le ha quitado importancia. “El presidente Feijóo está con los agentes sociales intentando solucionar los graves problemas que tienen los españoles”, ha afirmado al preguntarle por la ausencia del gallego.

Sin embargo, que no esté Feijóo no quiere decir que no esté el PP. “Es un día importante para nuestro partido, y estamos todos. El PP está acompañado por mucha gente, pero tenemos muchos frentes”, ha afirmado, al mismo tiempo que ha desvelado que el “encuentro se producirá muy pronto”.

Gamarra ha recordado que desde el año 1987 el PP está gobernando en esta comunidad. “Siempre ha contado con la confianza de los castellanos y leoneses y nosotros se la devolvemos día a día con una buena gestión y estando siempre al frente de políticas sociales, educativas y sanitarias”. También ha afirmado que Mañueco “tiene un compromiso con todos ellos”.

Pacto con Vox

Para la secretaria general del PP, este pacto con Vox en Castilla y León “significa estabilidad”. Y preguntada cómo se puede defender el estatuto de autonomía con un partido que no cree en ellas, ha defendido que se hace defendiendo el estatuto, “porque la política que va a llevar se basa en el estado de las autonomías”, ha concluido.

