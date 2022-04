Tres expresidentes de la Junta opinan sobre las polémicas en la toma de posesión de Mañueco

El expresidente de la Junta Jesús Posada afirmó hoy que no tiene “ninguna intranquilidad” sobre cómo será el Gobierno de Castilla y León con la entrada de Vox, porque “hay una clara dirección por parte del presidente” Alfonso Fernández Mañueco y “va a cumplirse con la Constitución y el Estatuto de Autonomía".

El soriano, en declaraciones en las Cortes recogidas por la agencia Ical momentos antes de la toma de posesión de Mañueco al frente del Ejecutivo autonómico, insistió en que no le preocupan términos como “extrema derecha o extrema izquierda”, porque “lo importante es que hay un consenso en cómo se debe actuar” en Castilla y León, donde “se aplicaran los criterios del PP y también algunos de Vox que participa en el Gobierno”.

Posada defendió que el Gobierno de coalición es una “muy buena solución y, sobre todo, la única posible”, dijo, para recordar que “los que mandan son los ciudadanos, que eligen a sus representantes y luego hay que gobernar”. “Se ha hecho un Gobierno adecuado, conveniente para Castilla y León y para el resultado”, sentenció.

Herrera recuerda que él no contó con la asistencia del presidente del PP en ninguna de sus tomas de posesión

El expresidente de la Junta Juan Vicente Herrera mostró hoy su “sorpresa” por el “protagonismo o polémica” que se ha generado por la presencia o ausencia de “determinadas personas”, principalmente en torno al nuevo presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y recordó que él no contó con la presencia de ninguno de los presidentes ‘populares’ en ninguna de las cinco ocasiones en las que tomó posesión como jefe del Ejecutivo.

“Siempre estuve muy bien acompañado, pero por cuestiones de agenda nunca pudo venir el presidente del partido. Así que vamos a darle a todo la naturalidad que corresponde. Hoy el protagonismo es el de Castilla y León, un nuevo gobierno y un presidente investido”, sentenció, para añadir que este acto “tiene que ser de deseo, de voluntad”, por lo que aprovechó para desearle “toda la suerte del mundo”.

Herrera, quien aclaró que el Gobierno que forman PP-Vox es “democrático”, defendió la importancia de acompañar Mañueco en su segunda toma de posesión y señaló que de su “suerte, éxito, trabajo y voluntad de formar y desarrollar un programa de gobierno para los próximos años depende también en buena medida la suerte del común, del conjunto de los paisanos, de los castellanos y leoneses”.

Juan José Lucas asegura que Mañueco cumple la voluntad de los castellanos y leoneses

El expresidente de la Junta de Castilla y León Juan José Lucas aseguró hoy en Valladolid que Alfonso Fernández Mañueco cumple con la voluntad que le han mandado los ciudadanos de la Comunidad para constituir un gobierno "con arreglo" a los resultados electorales del 13 de febrero. "Lo que me hubiera parecido fuera de juego es que Mañueco hubiera construido un ejecutivo en contra la voluntad de los castellanos y leoneses. Todos los que le hemos votado, lo hicimos para que constituyera un gobierno con solidez y fortaleza", subrayó.

Antes de asistir a la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta en las Cortes de Castilla y León, Lucas reconoció que es un momento "muy importante" para la Comunidad. Eso sí, lamentó la "obsesión" de algunos partidos al centrar toda la acción política por lo que puede suponer "esto" para el futuro de la constitución de nuevos gobiernos.

El que fuera presidente de la Junta entre 1991 y 2001 abogó, según recogió la Agencia Ical, por no prejuzgar a un gobierno que no ha empezado a adoptar decisiones. "Hasta los cien días, hasta no alabes ni desalabes", señaló. En todo caso, precisó que, tratándose de Fernández Mañueco, le alaba al estar convencido que lo hará "muy bien" al frente del Gobierno autonómico.

