El Ayuntamiento de Zamora abre el plazo para el registro de las peñas de San Pedro

Con la intención de retomar la normalidad en la celebración de las Ferias y Fiestas de San Pedro 2022 en todos sus aspectos, las peñas volverán a salir a la calle tres años después, animando de nuevo las calles y dando colorido a la ciudad durante las fiestas. En ese sentido se hace preciso actualizar el Registro Municipal de Peñas, "por motivos de seguridad y para la correcta celebración de todos los eventos de las Fiestas, en los que las peñas desempeñan un papel tan importante", según pone de manifiesto el concejal de Juventud y Fiestas, Sergio López.

Los plazos para ello, que fueron acordados con la Comisión de peñas y de los que se informó al conjunto de las peñas en la reunión del 31 de marzo, son los siguientes:

- Semana del 18 de abril: Actualización de datos para las peñas ya existentes.

- Semana del 25 de abril: inscripción de nuevas peñas.

No obstante, el concejal recuerda que "dadas las dificultades" de conocer con antelación algunos datos relativos al carro, como su localización durante las fiestas, que en muchas ocasiones los peñistas no pueden conocer hasta más adelante, las peñas podrán comunicar esta información al Ayuntamiento mediante correo electrónico hasta el 10 de junio inclusive.

Tanto para la actualización como las nuevas inscripciones, es necesario presentar el modelo de instancia junto con los anexos que están colgados en la página del Ayuntamiento (http://www.zamora.es/contenidos.aspx?id=32099), relativos a (I) identidad de los responsables de la peña, (II) Integrantes de la peña, y (III) autorización padres o tutores legales en caso de menores de edad.

El trámite puede realizarse en horario laboral a través de los Registros físicos del Ayuntamiento situados en los edificios municipales de la Plaza Mayor y la calle de Santa Ana, o bien mediante Sede Electrónica (a cualquier hora del día y en fin de semana) aportando digitalizados tanto la instancia oficial como los anexos que procedan, según el caso. Para cualquier duda, los peñistas pueden contactar con la Concejalía de Juventud mediante el correo juventud@zamora.es o las extensiones 376, 377, o 378 del teléfono del Ayuntamiento: 980548700.

Por razones de seguridad, las peñas no inscritas en el Registro o las que no comuniquen los datos relativos al carro antes del 10 de junio, no podrán sacar carro durante las Fiestas. Igualmente, las peñas que no actualicen sus datos se entenderán sin actividad y podrán ser dadas de baja del Registro.

