El Gobierno recurre la Ley de Caza de CyL y Quiñones defiende que es "plenamente constitucional"

El consejero en funciones de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, aseguró hoy que la Junta no tiene “ningún problema” en que el Gobierno presente un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Caza de la Comunidad, porque el TC ya se ha pronunciado en que es “plenamente constitucional”, según ha informado la agencia Ical.

Suárez-Quiñones recordó que esta normativa de hace tres años sufrió un recurso del Defensor del Pueblo ante al alto tribunal y una cuestión de inconstitucionalidad desde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y el TC dijo que era “plenamente constitucional”. Asimismo, recodó que el Tribunal Supremo afirmó que la normativa complementaria de caza era “correcta y cumplía los requisitos legales”.

Así, sentenció en que no tienen “ningún problema” en que el Gobierno acuda al TC, porque la legislación “mejora la última ley que reformamos, es un sistema sostenible y está siendo imitada por otras autonomías”. “Es una primicia de regulación sostenible”, resumió.

Por otra parte, preguntado por la caza del lobo, recordó que no se podía cazar al sur del Duero, por la normativa europea del hábitat, y ahora tampoco al norte, por una decisión “arbitraria” y sin criterios científicos del Gobierno de Pedro Sánchez, desde un “posicionamiento ideológico radical”. “El lobo no se puede cazar porque la vicepresidenta Teresa Ribera no ha querido”, dijo, para lamentar los “graves perjuicios” que ocasionará a la ganadería y a la población del medio rural.

En este contexto, garantizó que cuando gobierne el PP España, que será, dijo, en las próximas elecciones, una de sus primeras normas será para derogar la norma que prohíbe la caza del lobo al norte del Duero.

Sigue los temas que te interesan