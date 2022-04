El sector de la construcción en Castilla y León ve una "situación dramática"

La crisis de 2008 provocada por la burbuja, la pandemia, la huelga de transportes y la Guerra de Ucrania…el sector de la construcción en Castilla y León sigue levantándose de todos los problemas que le acechan, pero en estos momentos vive una situación “dramática”, así lo reconoce el presidente de la Confederación Castellano y Leonesa de Construcción (CNC Castilla y León), Javier Vega.

Por este motivo, CEOE Castilla y León ha constituido su Comisión de Vivienda, Urbanismo y Construcción, que estará presidida por el propio Javier Vega y que busca “diagnosticar los problemas que tiene el sector y proponer soluciones para trasmitirlas a las administraciones públicas”. El presidente de la Confederación Castellano y Leonesa de Construcción (CNC Castilla y León) ha realizado una radiografía del sector y ha reconocido que la situación es “dramática”.

En primer lugar, porque ha reconocido que son muchas las obras que están quedando sin licitar por culpa del elevado precio de los materiales. A esto se suma el incremento de la energía, “para el que no ve solución en breve”. Ante esto, ha manifestado que espera que Castilla y León se adhiera a un Real Decreto para controlar el precio.

Otro problema que se están encontrado en el sector es la falta de profesionales, y no porque no haya preparación, sino “porque es difícil hacerlo atractivo”, en especial para el sector juvenil y de las mujeres. “No somos capaces ni que los jóvenes ni las mujeres se acerquen. Es una asignatura pendiente que no estamos sabiendo afrontar”.

El único hilo de esperanza que ve es que China está dejando de consumir tantos materiales y es posible que el precio de algunos materiales “vuelvan a sus precios normales y que dejen de tener problemas de abastecimiento”.

La Junta se sumará a la revisión de precios de los contratos

El acto ha contado con la presencia del consejero en funciones de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo de CEOE España, Juan Antonio Gómez-Pintado. Precisamente el consejero en funciones de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, ha anunciado hoy que aunque el Real Decreto-ley con medidas de carácter extraordinario para permitir una revisión excepcional de los precios de los contratos públicos de obras afectados por la subida de los precios de los materiales es “insuficiente”, parece el escenario “lógico” a asumir por la Junta en esta materia, porque es normativa básica del estado y están limitados en su cumplimiento. Asimismo, expuso que también se pueden sumar a ese decreto las administraciones locales, pero es la Junta quien debe dar el paso a través de un acuerdo y “en semanas obtendrá respuesta” porque están gobernando pese a estar en funciones.



No subirá el precio de la vivienda

Por su parte, el presidente de la Comisión de Vivienda y Urbanismo de CEOE España, Juan Antonio Gómez-Pintado, ha reconocido que “es un placer que se ponga en marcha esta Comisión para coordinar lo que está pasando en España entre urbanismo y vivienda. “Cada comunidad tiene una legislación diferente y para nosotros es primordial tener los datos de todos”, ha apuntado.

En su opinión, la situación que está viviendo el sector “quiero pensar que es un problema coyuntural”, y ha recordado que salimos “con mucha fuerza en 2021 de la pandemia y las ventas estaban bien, pero cuando ha venido la Guerra de Ucrania ha supuesto una carestía en todo”.

Afortunadamente ha pronosticado que no habrá una subida de precios, ya que existe una “línea roja que no debemos pasar”, en concreto que una familia no supere de su renta el 33-35% para pagar una vivienda. Aunque ha matizado que puede haber una subida de vivienda entre un 3%. “Tenemos que ser conscientes de que hay una demanda boyante y que sabemos que no podemos pedir esfuerzos de renta por encima de esto porque entraríamos en lo que conocemos en una burbuja”, ha afirmado. Por última cree que el objetivo más importante ahora mismo es facilitar el acceso a la vivienda a los jóvenes “y en ello estamos trabajando”.

