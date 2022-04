La Semana Santa de Medina de Rioseco y un proyecto pionero en Castilla y León

Noticias relacionadas El cupón de la ONCE toca en Medina de Rioseco

“Quiero lanzar al alcalde un reto. David es un hombre de retos. Se va a comprometer para que la próxima Semana Santa sea la primera con audioguía. Es lo que nos falta. No es difícil y en Castilla y León no se ha hecho”, ha asegurado el delegado territorial de la ONCE en Castilla y León, Ismael Álvarez.

El guante lo ha recogido David Esteban, alcalde de Medina de Rioseco, en la presentación del cupón en el que la Ciudad de los Almirantes será protagonista el próximo 17 de abril, Domingo de Resurrección.

“Es un reto y una sorpresa. Aseguro que el año que viene será una realidad. Trabajamos en esta línea y nos comprometemos para que así sea y tengamos audioguía el año que viene”, ha informado el primer edil en rueda de prensa.

Antonio Herrera, presidente de la Junta de Semana Santa de Medina de Rioseco ha añadido que “colaborarán en la elaboración de la audioguía” y ha añadido que “ya estaría de no ser por el parón de dos años por la pandemia”. “Llevamos tiempo trabajando”.

La audioguía, como ha podido saber EL ESPAÑOL – Noticias de Castilla y León sería para las personas invidentes, en directo, en la celebración de los actos procesionales de la Ciudad de los Almirantes.

