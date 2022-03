Feijóo bendice el acuerdo con Vox en Castilla y León pero cree que "Mañueco merecía un mejor resultado"

Feijóo bendice el pacto entre PP y Vox en Castilla y León. El presidente gallego ha defendido el acuerdo de Gobierno alcanzado por el presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco, durante el acto de presentación de su candidatura a presidir el partido, celebrado este sábado en Valladolid, y ha agradecido al candidato popular a la presidencia de la Junta haber dado "estabilidad" a la región.

No obstante, ha incidido en que "Mañueco merecía un mejor resultado electoral" del que obtuvo el pasado 13 de febrero –una cita electoral en la que el PP pasó de 29 escaños a 31, a diez de la mayoría absoluta– y que el partido debe volver a luchar por obtener grandes mayorías. "Debemos de ganar todos juntos y debemos de ganarle a los otros más que todos sus votos juntos, debemos exigirnos más", ha dicho.

El presidente gallego ha elogiado la calidad de vida que, según él, ofrece Castilla y León asegurando que es "una de las comunidades en las que uno podría vivir con mayor tranquilidad y mayor reposo". Feijóo ha reconocido que el partido ha vivido "días intensos" y que le esperan "días de aún mayor intensidad". "No sabemos cuando hay elecciones generales, porque en este momento saber lo que hace Sánchez no lo sabe ni él", ha afirmado.

El presidente gallego ha reconocido que este último mes en el PP "hemos vivido la crisis más intensa que jamás hayamos vivido". "Un mes después estoy en Valladolid para pedir el voto no para Mañueco, si no para mí, y os pido que seáis tan magnánimos como habéis sido con él", ha afirmado en tono jocoso. Y ha asegurado que "en tan solo unas semanas el Partido Popular de Castilla y León está más unido y más ilusionado que antes de las elecciones".

Feijóo presume de su legado de Gobierno en Galicia como base para su candidatura a presidir el PP

Feijóo ha puesto el foco en su discurso en "la importancia de la experiencia" a la hora de gestionar y "hacer una buena política". "Sigo pensando que es muy importante tener un balance y tener un proyecto, es muy importante saber lo que ha hecho cada uno durante toda su vida", ha asegurado. Y ha sacado pecho de sus cuatro mayorías absolutas en Galicia desde que asumió el cargo en 2009.

Para el presidente gallego, "la política empieza a pasar factura a los que no tienen experiencia y son incapaces de presentar un balance". "El gran tópico de los gallegos es que no hablamos claro y que respondemos a una pregunta con otra", ha dicho, entre risas de los más de 1.000 asistentes al acto. Y ha continuado presumiendo de que "los gallegos se han sentido bien representados con mi carácter durante los últimos 13 años". "Eso de que los gallegos no saben lo que quieren no se lo cree nadie", ha insistido.

Feijóo ha señalado que "al Partido Popular no le va nada mal con los gallegos". "Después de que un gallego fundara el Partido Popular para hacer efectiva la Constitución en todos los lugares de España", en referencia a Manuel Fraga, ha dicho que "vino el presidente Rajoy", que gobernó España entre 2011 y la moción de censura de 2018 que aupó a Pedro Sánchez a la Moncloa. "Espero que este tercer gallego esté a la altura de las expectativas", ha asegurado en tono jocoso.

Feijóo critica "la frivolidad y el radicalismo" de la política española actual y aboga por defender "la centralidad"

El líder gallego ha asegurado que "no le gustan muchas cosas de la política española actual". "Aspiro a una mayoría que se concrete en el entorno del Partido Popular, que es el mayor punto de encuentro político de los españoles", ha dicho. Y ha señalado que "la mayoría de los españoles nos sentimos incómodos con el Gobierno actual". "No me gusta la frivolidad ni el radicalismo en la política española y por eso, y solo por eso, quiero ser presidente del Partido Popular de España", ha concluido.

Feijóo ha insistido en que cree "en una política que apele a las mayorías". "El presidente del Gobierno no tiene ninguna legitimidad de dividir a los españoles", ha dicho, asegurando que no cree "en discursos identitarios". "La política de nuestro país debe recuperar la centralidad", ha señalado. Además, ha asegurado que "no se debe perder el tiempo en debates estériles, ni dividiendo a los ciudadanos". "Este gran país necesita un Gobierno mejor del que tenemos, que no es pedir mucho", ha incidido, ante los vítores de los simpatizantes congregados en el acto.

El presidente gallego ha dicho que "sus referentes" son "esas personas mayores que viven en los pueblos y en las aldeas y que han construido nuestra España actual". Y ha presumido de los servicios públicos españoles. "A nadie se le pide la cuenta corriente para ser atendido en un centro de salud en España", ha asegurado. También ha tenido palabras de elogio para los emprendedores y las empresas. "Tenemos grandes directivos y también grandes profesionales", ha dicho, asegurando que España es el lugar "que viste a la mayor parte de personas del mundo", en referencia a la empresa Inditex, fundada por el también gallego Amancio Ortega.

El presidente gallego critica "la inacción del Gobierno" ante la crisis energética y de abastecimiento

Feijóo ha asegurado que "en la pandemia Sánchez se escondió detrás de las comunidades autónomas y que en esta crisis se esconde detrás de la Unión Europea". "El Gobierno tiene que gobernar y gobernar es tomar decisiones todos los días", ha dicho. Para el presidente gallego, España "ha llegado a una situación límite" por "no haber afrontado los problemas hace unos meses".

"Las ayudas a la industria no van a valer de nada si no hay industria", ha dicho, y ha recordado el caso del cierre de la fábrica de la empresa Alcoa, en Galicia, hace un año. El líder gallego ha asegurado que "hay soluciones y el Gobierno no tiene ni que buscarlas" y ha pedido al Ejecutivo "que baje los impuestos de una vez", como medio para solucionar el encarecimiento de los combustibles.

Además, Feijóo ha dicho que el Gobierno aplica "la política fiscal más regresiva, la que impacta a las clases medias". "Deberían tomar mucho más tiempo tomando medidas y mucho menos tiempo insultando a millones de españoles", ha asegurado. El presidente gallego ha criticado las palabras de varios miembros del Gobierno acusando a la ultraderecha de estar detrás de las protestas de los transportistas. "Si se creen que son sus enemigos están muy equivocados porque son solo españoles que quieren ganarse la vida y llegar a fin de mes".

Primera visita de Feijóo a Castilla y León tras el acuerdo con Vox

La visita de este sábado es la primera de Feijóo a Castilla y León tras el anuncio del acuerdo, aunque el presidente gallego y Mañueco ya se vieron las caras en la Conferencia de Presidentes celebrada en La Palma el sábado 12 de marzo, dos días después de que el pacto autonómico con Vox se rubricase. El encuentro se produce en un momento incómodo para los populares, que deberán gestionar la coexistencia con los de Santiago Abascal por primera vez en un Ejecutivo autonómico.

Aún no se conoce la fecha exacta de la investidura de Mañueco, pero el PP está especialmente interesado en que sea cuanto antes –mejor el viernes 25 que el lunes 28– para que el acuerdo de Gobierno con Vox en Castilla y León tome forma en una fecha lo más lejana posible de la del Congreso extraordinario del partido y no empañe la entronización de Feijóo como nuevo líder del Partido Popular.

