Ayuso recomienda "no pactar con el sanchismo" en Castilla y León

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este martes que no le va a decir "nunca" al presidente en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, lo que tiene que hacer, pero recalcó que su opinión y su recomendación "es no pactar con el sanchismo" ni con "esta izquierda".

A su llegada a la sede nacional del PP donde esta tarde se celebra el Comité Ejecutivo Nacional que analiza los resultados de las pasadas elecciones autonómicas en Castilla y León, Ayuso ha destacado que ella no le ha dicho "a ningún otro gobierno lo que tiene que hacer ni con quién tiene que pactar o no", dado que "eso es una competencia que es exclusiva del presidente de Castilla y León".

"Lo que sí es cierto es que a mí, si me piden mi opinión, es clara y yo creo que conocida por todos: lo que hay que hacer es no escuchar a la izquierda y no escuchar a aquellas personas que desprecian todo aquello que no está dentro de su arco parlamentario", enjuició la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ayuso hoy a su llegada a la sede el Partido Popular en Madrid

Por ello, incidió en que "lo único" que puede recomendar si le preguntan, dado que para eso también forma parte de un partido político, "es simplemente que no escuchen al sanchismo".

Pactar antes con el partido de Ortega Lara

"Yo con el desastre no pacto, así que yo con el sanchismo no pactaría", repitió Ayuso varias veces ante la política de pactos en Castilla y León y un posible pacto con Vox.

Preguntada entonces si ella pactaría con Vox, destacó que ahora mismo está "gobernando en solitario y en libertad", pero que respeta que Mañueco "intente hacer lo mismo, aunque en caso de tener que buscar pactos yo preferiría siempre pactar con aquellos que están en contra de aquellos que secuestraron por ejemplo a Ortega Lara", señaló.

"Vamos a escuchar al presidente, el informe del secretario general y al resto de compañeros y luego ya veré si es necesaria alguna valoración", dijo Ayuso, y también aseguró que no reclamará en este Comité Ejecutivo Nacional la celebración del Congreso del PP de Madrid porque "ya sabe todo el mundo" su "intención".

Explicó que el día que se celebre ahí estará. "Y creo que es también leal por mi parte hacerlo", trasladó, antes de poner el foco en que ella heredó "un proyecto político con 22 escaños en la Comunidad de Madrid", pues así estaba la primera encuesta cuando se presentó, y "ahora está en 65 y subiendo", añadió.

"Y ésa es la lealtad que yo le voy a dar siempre a mi partido, que es mi casa, y lo que quiero es trasladar la misma ilusión a las urnas porque en tan solo un año estamos otra vez en ellas", aseveró la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Sigue los temas que te interesan