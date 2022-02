Casado estalla contra todo en el fin de campaña: sanchismo, dictadores, terroristas y 'podemitas'

Pablo Casado sabe que en estas elecciones de Castilla y León él también se la juega. El domingo estará en las urnas el futuro de la Comunidad, pero también la del líder del Partido Popular. Por eso, en Valladolid, en el mitin de fin de campaña ha puesto toda la carne en el asador. Se lo ha jugado todo a una carta y ha realizado un discurso que ha arrancado los aplausos de las más de 3.000 personas que han llenado el recinto Ferial de Valladolid y que han coreado “¡Oa, oa, oa, Pablo a La Moncloa!". Incluso ha llegado a eclipsar el de Isabel Díaz Ayuso, que estuvo más templada que en otras ocasiones.

Con más garra e ímpetu que nunca, Casado ha ‘atizado’ contra todo con un mensaje fuerte en su arranque con el que se ha metido a los simpatizantes en el bolsillo. “Mañueco va ganar las elecciones. Ya está bien. Perderá Sánchez y el sanchismo. Estoy orgulloso de ser castellano y leonés. Aquí está la cuna de la Hispanidad, mal que le pese al de México, a Zapatero y sus negocios con Maduro, a los podemitas con dictadores bananeros que asesinan y violan. ¡Aquí está la cuna de la hispanidad! Sin pedir perdón y con orgullo de ser españoles”. Un mensaje ya no en clave nacional, sino internacional. «Que no nos engañen con carambolas. O PP o sanchismo, o PP o la ruina, o PP los pactos con Bildu y ERC. O el PP o el caos”, ha resumido el líder popular, quien durante la mañana se dio un baño de masas en la ciudad del Pisuerga.

Contra Sánchez y sus socios

Por supuesto ha tenido un mensaje claro y crítico contra Pedro Sánchez del que ha asegurado que tiene “miedo a pisar la calle porque en cuanto lo hace le insultan” y “le pitan porque ha despreciado a España, por eso no hace más que mítines con pantallas en sótanos y sedes”.

Pablo Casado ICAL

Aunque a última hora, el tema de ETA ha emergido en campaña tras las polémicas declaraciones de un candidato socialistas a las Cortes por Burgos. Casado ha aprovechado esto para criticar a un PSOE que negocia con partidos afines a los terroristas. “¿Alguien entendería que Macron pactara con los asesinos del Bataclan? ¿Que Biden pactara con los asesinos de las atentados de las Torres Gemelas? ¿Es que no es suficiente decir al PSOE que no se les puede votar mientras pacten con asesinos de niños y mujeres embarazadas?". El público ha roto en aplausos. Y más todavía cuando ha gritado que el próximo domingo “se juega la dignidad democrática para decir no a un partido que está negociando con los asesinos de los mártires de la libertad; con Kubati, un asesino de 13 inocentes”. Y ha recordado que uno de esas victimas era un burgalés.

Respecto a Castilla y León ha recordado que “una autonomía como la nuestra que depende del sector primario no puede soportar un gobierno que dice que los agricultores son esclavistas y que los ganaderos maltratan a los animales”. Por eso ha pedido el voto para el candidato popular porque “no hay una alternativa más allá de Alfonso Fernández Mañueco o lo que representa Pedro Sánchez”.

Para Casado, “el PP es la alternativa eficaz, moderada, sensata y tolerante; por eso decimos claramente que quien quiera que gobierne el Partido Popular solo puede votar al Partido Popular”. El líder de la oposición ha finalizado con un “¡Viva la Constitución! ¡Viva la Transición! ¡Viva la democracia! ¡Viva el abrazo fraterno de los españoles! ¡Que nadie lo deshaga por un puñado de votos!”.

