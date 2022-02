Ayuso pide el voto para Mañueco para votar “por la democracia y no por el comunismo”

“Presidenta, presidenta”. Así ha comenzado el mitin de fin de campaña electoral que Isabel Díaz Ayuso ha realizado entre los aplausos de los militantes del Partido Popular. Los barones autonómicos han querido arropar al candidato Alfonso Fernández Mañueco en su último día antes de enfrentarse a las urnas en un recinto Ferial de Valladolid con más de 3.000 personas.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha realizado un discurso de quince puntos donde ha defendido al Partido Popular como “el partido que siempre ha estado al servicio de España y que corrige los efectos que provocan las políticas de la izquierda y la ultraizquierda”. En su opinión, su modelo de política es el que “funciona, el suyo es un fracaso aquí y en cualquier lugar del mundo”. Ayuso ha pedido a Castilla y León, que “no se quede en casa” para votar por Mañueco por “la Constitución, las instituciones, España y la libertad”.

Ayuso ha seguido defendiendo al PP como “el partido que protege a la España autonómica y la une con consenso, con amor y patriotismo; con políticas hechas desde la pasión y no desde la obsesión, como les ocurre a los extremistas”.

Para proseguir con un “somos el partido de la gente normal, de los que no queremos sectarismo. Ni queremos dividir a la gente. Negamos el odio venga de donde venga”. Además, se ha definido como el partido que lucha contra la pobreza a través de “incentivos y oportunidades” para las personas, frente al socialismo sistémico que provoca “paro, destierro, desánimo y pobreza”.

Isabel Ayuso en Valladolid

Uno de los puntos ha sido directo para Pedro Sánchez. “A una parte del electorado de izquierdas les parece bien que Sánchez haga trampas para mantenerse en el poder. Estas personas echarán de menos la democracia cuando las trampas les afecten a ellos, echarán de menos cuando no puedan acudir a los medios de comunicación a denunciarlo y cuando no puedan ir al juzgado”. Para Ayuso, “el fin no justifica los medios” y ha terminado con un mensaje claro: “Os pedimos que confiéis en Alfonso Fernández Mañueco, aprovechemos esta oportunidad para votar por democracia y no por el comunismo. Que nadie se quede en casa este domingo”.

Ayuso lanza besos en su entrada al mitin

Por último, se ha negado a que “comunistas, terroristas y nacionalistas secuestren a España por la puerta de atrás”, con sus ataque a la Transición, la Monarquía, la Iglesia y la tauromaquia.

Feijóo: “Alfonso, no debes de preocuparte, la cosa pinta bien”

Por su parte, el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido el voto “para Castilla y León, pero también por Galicia y por España”, “por una España hermanada”. El gallego ha comenzado un mensaje para el PSOE, al que le “da igual aprobar que suspender o sumar que restar, pero alguien que ha sido concejal, alcalde, presidente de Diputación, consejero y presidente solo hay uno”, en alusión a Mañueco, ya que a los demás “les toca seguir entrenando”.

Los famosos pactos que tendrán que venir a partir del próximo lunes también han estado presentes. “Hay partidos que no quieren que gobierne el PP, otros que han gobernado con el PP hasta hace unas semanas y ponen a caldo al Gobierno del que formaban parte y otros que han nacido cuando se ha convocado la campaña”. Para terminar, “Alfonso, no debes de preocuparte. Si el principal argumento de los rivales es criticar a Pablo Casado o a cualquier presidente autonómico del Partido Popular, la cosa pinta bien”.

López Miras: “O Sánchez o PP, no hay más”

Finalmente, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, no pudo estar presente en el acto celebrado en Valladolid, pero ha lanzado un mensaje en vídeo donde ha explicado que “o Sánchez o PP, no hay más. Cualquier voto que no sea para el PP servirá para que el sanchismo siga campando a sus anchas”. “En Murcia hemos vivido la inestabilidad que suponía tener un Gobierno que dependía de otros partidos. Quisieron engañarnos el año pasado con esas mociones de censura de chapuza y mentiras, y se equivocaron ellos y sus cómplices”. Para el murciano, “estas elecciones son una magnífica oportunidad para apartar a la gente sin palabra, lograr estabilidad y dar un claro mensaje de que la honradez, el compromiso y el mejor camino hacia un futuro mejor tienen unas siglas y un candidato”, ha concluido.

Sigue los temas que te interesan