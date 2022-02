El último empujón para Mañueco: Casado, Ayuso y Feijóo regresan para el cierre de campaña

Tic tac, tic tac. La cuenta atrás para la noche electoral en Castilla y León ha comenzado. Nadie quiere quedarse atrás y que el objetivo no se cumple por no haberlo dado todo hasta el último segundo. Y en estas andas el Partido Popular y Alfonso Fernández Mañueco, quien después de unos primeros resultados de encuestas esperanzadores, ve cómo sus apoyos van disminuyendo con el paso de los días.

Ante esto, desde Génova se ha querido dar el último empujón en busca de una más que complicada mayoría absoluta. Por eso, el próximo viernes, en el cierre de campaña que el PP realizará en Valladolid volverá a reunirse con el presidente Pablo Casado y los barones autonómicos. Así, en el recinto de la Feria de Valladolid estarán la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo y el de la Región de Murcia, Fernando López Miras. Ayuso volverá a la ciudad del Pisuerga tres días después del baño de masas que recibió y donde ha sido la primera en hablar de un posible pacto con Vox.

Una imagen que ya se vio hace unas semanas en León, durante la celebración del Congreso autonómico del PP, aunque en esa ocasión también estuvo presente el presidente andaluz, Moreno Bonilla.

Por Castilla y León no han dejado de desfilar durante estos días y lo harán por última vez en un acto que arrancará a las 17:30 horas y que pondrá punto final a la campaña de Mañueco. Todo el PP se ha volcado en estos comicios y no hay día, el líder de la oposición no haya hablado de las elecciones autonómicas. Es consciente de que se juega mucho. Pero antes, mañana jueves, el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, será el que acompañe a Mañueco en León en el penúltimo mitin.

