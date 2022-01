Los barones populares, a disposición de Mañueco: “España os mira en estas elecciones y os necesitamos”

La artillería popular ya está sobre la mesa. El Partido Popular ha volcado hoy todo su empeño en León para arropar a Fernández Mañueco en el 14 Congreso Regional celebrado en León, la antesala de las elecciones del13-F. Más de 15 minutos tardaron en llegar al escenario del Auditorio de León los barones populares mientras se daban un baño de masas entre compromisarios. Los presidentes de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla; Galicia, Alberto Núñez Feijoo; y Murcia, Fernando López Miras, se llevaron los aplausos, mientras que para la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, fueron las ovaciones. Una imagen de un PP más unido que nunca para comenzar en León la reconquista de España.

Díaz Ayuso: “España os mira más que nunca y os necesitamos”

Isabel Díaz Ayuso se sigue gustando allá donde va. Las ovaciones fueron para ella y más cuando se definió “como mitad castellano y leonesa” por su familia abulense. Para la presidenta de Madrid ser de Castilla y León es “gente humilde, noble, recia, pero sobre todo leal a España”. “Nunca se ha dejado llevar por los egos ni el que hay de lo mío”. Y ha recordado que el empoderamiento de la mujer, “que parece que lo han inventado los de la izquierda, se inventó en el Reino de León”. Como no podía ser de otra manera salió a relucir “el proyecto” del presidente Pedro Sánchez, que sirve para “descabezar España”. “Este Gobierno necesita ser libre para poner en marcha todo, sin trabas ni egoísmo”, en referencia a la coalición que ha mantenido con Ciudadanos hasta el pasado 20 de diciembre. “Castilla y León tiene que demostrar que el 4 de mayo no fue una anécdota, “porque España os mira más que nunca” y hay que luchar contra una izquierda que solo sabe desunirnos con sus políticas”, ha zanjado antes de calificar a las elecciones como “un faro de libertad para toda España”. Y cuando parecía que no iba a mencionar a Pablo Casado, la presidenta lo hizo justo al final, “un proyecto de Pablo Casado”.

Díaz Ayuso

López Miras: “C´s quería hacer lo mismo en CyL que en Murcia”

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha sido el encargado de abrir el debate. En su opinión, la censura que PSOE y Ciudadanos hicieron en su tierra, era lo mismo que tenían pensando hacer en Castilla y León. “Actuaron igual. Y lo único que has hecho es evitar un gobierno de izquierdas. Por este motivo se ha ofrecido para contar “24 horas” lo que quería hacer Ciudadanos con el gobierno autonómico. Por último, ha apuntado que el PP es “muy predecible”, ya que para que “la gente confíe en ti tiene que saber lo que vas a hacer” y ese “es el valor del PP”, “todo lo contrario que Pedro Sánchez”.

Los barones populares en el acto de León

Moreno Bonilla: “Sacad mayoría absoluta que luego me examino yo”

Por su parte, el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha comenzado su locución poniendo a Castilla y León como “referencia y envidia para todos”. “Desde siempre hemos mirado los datos de economía con mucha envidia. Se lideraba el informe PISA y todos los datos siempre han sido envidiados. A Castilla y León siempre le ha sentado bien el Partido Popular, y nosotros hemos copiado vuestras políticas”. Asimismo, y con vistas a sus próximas elecciones, Moreno ha mandado un mensaje a Mañueco: “saca buena nota que pronto me examinaré yo”, por eso ha pedido sacar “mayoría absoluta”. Por último, le ha recordado a Pedro Sánchez que todos los datos positivos que ofrece de España es “gracias a las políticas que se hacen en las comunidades populares”.

Núñez Feijoo: “Mañueco está en su mejor momento político”

Ha cerrado la mesa el presidente de la Comunidad de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, una autonomía con la que Castilla y León comparte muchas cosas, entre ellas donde el líder gallego se formó en su infancia, concretamente en León. “Galicia le debe muchas cosas a esta Comunidad y ahora mismo necesita estabilidad”, ha apuntado. Para Feijoo, Mañueco está en “su mejor momento de madurez política”. El gallego definió al PP como “un partido que nació para vivir España y que los españoles vivan mejor”. Además ha recordado la frase de Fraga, “mayoría natural”, o lo que es lo mismo, “que le pueda votar cualquier persona” y le ha invocado con un "necesitamos volver a unir el centro derecha en España". Por último, ha aventurado que Mañueco va a tener “todos los votos de los ganaderos”.

Feijoo con la imagen de Fraga al fondo

Mañana seguirá este baño de masas de Mañueco con la participación del portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y los portavoces en el Congreso, Concepción Gamarra; el Senado, Javier Maroto, y el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat.

Sigue los temas que te interesan