Vicente Andrés (CCOO): “Castilla y León necesita un cambio de gobierno, por higiene”

El secretario general de CCOO en Castilla y León, Vicente Andrés, reconoció que desde su organización tienen “deseos de cambio” en la Comunidad, durante los comicios autonómicos que se celebrarán el próximo 13 de febrero. Andrés no quiso vaticinar resultado electoral a Ical, pero defendió que “Castilla y León necesita un cambio de gobierno, por higiene”.

El dirigente sindical argumentó que “la alternancia es buena” como ha ocurrido en otras autonomías donde el mismo partido llevaba más de 30 años en el poder. A pesar de su postura, cargó contra la convocatoria de elecciones por parte del presidente Alfonso Fernández Mañueco y se mostró “absolutamente en desacuerdo” porque es el “momento más inoportuno”, con la sexta ola en máximos y la autonomía sin presupuestos cuando hay que definir los proyectos europeos. “Peor momento imposible”, sentenció en la entrevista de ICAL.

Andrés defendió que Mañueco podía haber seguido gobernando con otros consejeros o en minoría, pactando las grandes leyes con la oposición y en el marco del Diálogo Social. “Ha sido utilizar a los castellanos y leoneses por un interés estratégico de partido; no es bueno para la Comunidad y no lo compartimos”, comentó.

En cuanto a la posibilidad de que VOX sea decisivo para la gobernabilidad, deseó que ocurra lo mismo que en otros países de Europa, como Alemania, donde establecieron “un cordón sanitario a la extrema derecha ante el riesgo de estar gobernados por personas de este perfil”.

Andrés espetó asimismo que no tienen miedo a VOX y sus amenazas, porque “la democracia protege a los sindicatos”. La Constitución nos da un papel y no tenemos ningún temor”, dijo, para recordar que a VOX si que se les esta financiando, “cuando no tienen obligaciones públicas, nada más que ser oposición”.

En cuanto a Ciudadanos, reseñó que es un partido “en desaparición, en descomposición, sin apenas representación en los últimos procesos a los que ha concurrido”. En este sentido, y en relación a la designación de Francisco Igea como candidato, indicó que “lógicamente busca personas mediáticas y por tanto no es ninguna sorpresa”.

Eso si, afirmó que “es una pena que se haya elegido a Igea desde Madrid, porque aquí hay gente liberal más sensata, que podría haber dado más estabilidad al gobierno, aunque decidieron proponer a Igea, y su nicho de voto competirá con los nuevos de la extrema derecha”.

