Faustino Temprano (UGT): “El próximo gobierno de Castilla y León debe cambiar completamente las políticas actuales”

El secretario general de UGT en Castilla y León, Faustino Temprano, exigió al futuro gobierno que salga de las urnas durante las elecciones autonómicas que se celebrarán el próximo 13 de febrero, que “cambie completamente las políticas desarrolladas en la Comunidad a este momento”.

El dirigente sindical expuso a Ical, que es esencial que en Castilla y León se produzca un giro “sobre todo” en las políticas sociales, las del estado del bienestar, con más presupuesto e inversiones, y aumento de plantillas, para recuperar las prestaciones en sanidad, educación y servicios sociales. Asimismo, apeló al desarrollo de políticas activas de empleo y a aprovechar la llegada de fondos de la UE para cambiar el modelo industrial de esta autonomías.

Temprano no quiso hacer ninguna quiniela sobre el resultado y trasladó que su organización no pedirá el voto para ningún partido, pero si anunció que pondrán encima de la mesa de las formaciones que concurran a los comisiones, las demandas sindicales. Asimismo, expuso que analizarán todos y cada uno de los programas que rechazarán y denunciarán si atacan los planteamientos sindicales; y advirtió de que el partido que gane deberá cumplir con el contrato por el que le votaron los ciudadanos, y estarán vigilantes.

Temprano insistió en que no era el momento “oportuno” de convocar elecciones fundamentalmente por la sexta ola de la pandemia, que exige que todos los esfuerzos se dediquen a proteger a la población y a acabar con la COVID. Asimismo, incidió en que no entiende que se convoquen unas elecciones sin que la Comunidad, cuente con unos presupuestos para 2022, cuando deberían haberse aprobado en diciembre ante la llegada de las partidas de la UE para el cambio del modelo productivo y “solucionar de una vez por todas los graves problemas de despoblación que tiene la Comunidad”. Así, incidió en que se debería haber remodelado el Gobierno, no convocar unos comicios, modificando las consejerías que estaban tensionando día a días las relaciones.

Por otra parte, se refirió a la reforma laboral pactada entre sindicatos y empresarios y deseó que esperan que se aplique y si se cambia en su trámite parlamentario “que sea para mejor”. “Como mínimo se debe cumplir lo pactado”, dijo a Ical.

En este sentido, exigió a los empresarios de la Comunidad y a su presidente, el soriano, Santiago Aparicio, que es preciso que se siente para “descongestionar” la negociación colectiva de 2021, que habían paralizado “aprovechando la negociación de la reforma laboral”. En este sentido, indicó que hace falta un nuevo acuerdo estatal para la negociación colectiva, que entrará en vigor el 2022, y advirtió a los empresarios, que no puede haber pactos de subidas salariales del 1,5 por ciento, con una inflación por encima del seis por ciento.

Temprano criticó que Castilla y León sigue a la cola en subidas salariales, y constató incumplimientos de los empresarios de la Comunidad, de los acuerdos nacionales, por lo que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) seá fundamental para alcanzar los 1.000 euros como base en los convenios.

El líder de UGT dio por hecho que se chocarán de nuevo con los mismos problemas de siempre, con unas patronales provinciales que “darán largas” hasta la firma del nuevo AENC, y que cuando se cierre, lo dejarán de lado y harán caso omiso a sus acuerdos.

Sigue los temas que te interesan