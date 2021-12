España Vaciada acelera para completar candidaturas en toda Castilla y León: “Tenemos la oportunidad y no queda otra"

Las fechas elegidas por Mañueco para disolver las Cortes y convocar de forma anticipada elecciones autonómicas en Castilla y León han complicado a algunos de sus rivales algo tan sencillo, y tan complicado a la vez, como disponer de candidatos y de programa para entrar en liza. Para formaciones con tanta estructura como el Partido Popular, o el PSOE, no representa mayor problema; a otros, como a Ciudadanos, la jugada les ha sorprendido sin ni siquiera tener resueltas las primarias; a Podemos, en plena efervescencia del frente amplio de Yolanda Díaz que no se la jugará antes de tiempo en Castilla y León. Y mientras, el partido revelación que escapa al bipartidismo y a la nueva política, España Vaciada, con apenas tres meses de vida, pisa el acelerador para llegar a tiempo con candidaturas en las nueve provincias de Castilla y León, donde algunas encuestas, como la elaborada por EL ESPAÑOL, le otorga un potencial de hasta 8 escaños por esta circunscripción en caso de celebrarse Elecciones Generales.

El escenario no es el mismo, pero el nuevo partido está decidido a intentarlo. “Es el momento, tenemos la oportunidad y no nos queda otra. No tenemos nada que perder”, reconoce a este periódico Antonio Saz, coordinador nacional de España Vaciada. De hecho, asegura que desde el partido, nacido de la madre de la plataforma que agrupa a otras más de 170 de toda España, contaban ya con que habría adelanto electoral, aunque lo esperaban para el 15 de enero. “Llevamos trabajando desde septiembre, han sido 20 días de anticipo, pero todavía tenemos tiempo”, explica Saz. Con las Navidades de por medio, el día 29 de diciembre finaliza el plazo para designar el representante general de cada una de las candidaturas. Para presentar los candidatos el plazo se extiende hasta el 9 de enero.

En Castilla y León la delantera la han tomado ¡Soria Ya!, con 22 años de historia, que el mismo lunes se apresuró a anunciar que concurrirá a las elecciones, y en estos momentos reúne firmas para materializar la candidatura. También Burgos la decisión está tomada, de la mano de Burgos Enraíza, que concurrirá bajo las siglas de España Vaciada. De hecho, el partido nacional dispone de dos vías, la de la agrupación electoral, la seguida por ¡Soria Ya!, o la de partido político, España Vaciada, marca bajo la que podrán conformarse candidaturas en el resto de provincias de Castilla y León. En Segovia, por ejemplo, los portavoces de Segovia Viva anunciaban a EL ESPAÑOL-Noticias de Castilla y León que la plataforma no acudirá a la cita electoral, lo que no implica que integrantes de la misma pasen a engrosar una lista bajo las siglas de EV. “Tenemos, como mínimo, la disponibilidad. Es fácil que las provincias den el paso”, augura Saz.

Y es que, para el coordinador de España Vaciada, los partidos que gobiernan “nos han hipotecado”. Por eso la España Vaciada no se identifica con la “ideología de bloques”. Nuestra ideología es la lucha contra la despoblación y el desequilibrio territorial, la de aquello que nos une y con la que aportamos soluciones”. “Es el momento, tenemos la oportunidad y no nos queda otra. No tenemos nada que perder”. Siete provincias y seis días por delante para conseguir el titánico objetivo.

