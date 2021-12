Igea: "El presidente miente"

El que fuera hasta hace unas horas vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha señalado en una rueda de prensa que “el presidente miente” tras justificar el adelanto electoral por una “traición” de Ciudadanos al negociar los Presupuestos “a sus espaldas”, como indicó Alfonso Fernández Mañueco esta misma mañana en su intervención.

“El presidente sabe bien que eso es mentira, sabe que todo ha sido con su conocimiento y no me va a encontrar el presidente en eso. Se equivoca porque no me va a encontrar en eso. El presidente miente. Él lo sabe, yo también y todos los ciudadanos”, ha manifestado tajantemente Igea.

El líder de Ciudadanos en las Cortes ha lamentado que se haya tenido que enterar en medio de un programa de radio del adelanto electoral y del cese de los consejeros de Ciudadanos: “No sé si es la manera más elegante de dirigirse a quienes durante meses durísimos y años hemos afrontado con responsabilidad y hemos sido la voz del Gobierno. No nos arrepentimos, volveríamos a hacerlo y a tomar las decisiones”, ha apuntado. Igea, ha explicado que “nada más colgar” con un programa de radio, ha recibido la llamada del presidente quien le ha comunicado que iba a convocar elecciones.

Así, Igea ha pedido a los representantes en ayuntamientos y diputaciones de Ciudadanos “tranquilidad y pensar siempre en el interés de los ciudadanos”, ya que “no nos puede mover otra circunstancia”, llamando a la calma en aquellas instituciones en las que Ciudadanos es llave de Gobierno.

En cuanto al pacto de Gobierno con el PP, ha puntualizado que “era difícil cambiar algunas inercias”, pero “que nadie piense que nos hemos rendido y que estamos muertos y que esté es el último día”, ha remarcado Igea. No en vano, ha indicado que Mañueco “no va a poder explicar que ha sido desleal porque nos han visto día tras día”. En su opinión, han sido “leales a nuestro pacto de gobierno y a los ciudadanos y la mantendremos hasta el último día”.

Igea ha incidido en que son “castellanos y leoneses viejos, gente de palabra" y que firmaron un acuerdo y "lo cumplimos y hoy decimos a los ciudadanos que no vamos a renunciar a cambiar la política”. En esa idea, ha insistido en que seguirá trabajando por Castilla y León, pero ha advertido de que “no estaremos donde nunca hemos querido estar, en el barro o la descalificación”. Ha reiterado el compromiso con la verdad “de la que no nos descabalgará ninguna maniobra por sucia o rastreara que pueda ser”.

Además, ha manifestado que no sabe cómo se acostará el presidente y si dormirá tranquilo, pero sí que ha sentenciado que “yo a pierna suelta dormiré acompañado de los míos y de una conciencia que no tiene nada que ocultar”. Es más, ha manifesatdo que el presidente Mañueco "se ha limitado a obedecer".

Además, ha adelantado que volverá a su trabajo como médico en el Hospital de Palencia, asegurando que “lleva tiempo queriendo volver”, y ha aclarado que “nunca dejaré la política” y que cree en Ciudadanos “hoy más que nunca”.

