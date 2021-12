Pleno de las Cortes: El traje de "inquisidor" de Tudanca y la dimisión de Mañueco

Era de prever y así fue. El Pleno de las Cortes de Castilla y León se ha convertido en un ataque y derribo contra el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, después de las últimas noticias en las que un Juzgado de Salamanca ha considerado que existen «indicios racionales de la presunta comisión de un delito de financiación ilegal» en el caso de las primarias del Partido Popular en Salamanca.

El primero en atacar fue el recién reelegido secretario general socialista, Luis Tudanca, que le ha pedido que asuma responsabilidades y que dimita por esta causa de la que le ha hecho responsable. "Para ayudar a la gente, lo primero que hace falta es decencia”, ha afirmado. El portavoz socialista ha recordado que cuando llegó a Castilla y León había una especie de "ley del silencio" y no se podía hablar de corrupción y recibió varias llamadas en mal tono y amenazas por denunciar la corrupción. "Ni me callé, ni me voy a callar", ha remarcado. Además, ha recordado que “ahora un juez ya ha dicho que ha hecho trampas en sus Primarias de las que salió elegido como candidato a la Presidencia de la Junta. "Todo esto lo dicen los jueces, no el PSOE", ha comentado.

Mañueco durante el pleno de las Cortes

En el tiempo de dúplica, el presidente de la Junta ha pedido “calma” y dejar “trabajar a la justicia”, para posteriormente afirmar que su “responsabilidad” es con las ciudadanos de la Comunidad, y pasar por "proteger la salud, ayudar al campo, proteger a las familias y ayudar a las empresas". "Eso que ni usted ni Sánchez pueden decir". Para terminar diciendo que a Tudanca le gusta mucho ponerse el traje de “inquisidor” y luego se lo “quita cuando condenan a Sánchez por infringir la Ley electoral".

Mañueco ha recriminado a Tudanca que llegaba con “una sobredosis de sanchismo”, y le ha preguntado que sigue poniendo "poner sus intereses por encima de los interese de España, como hace Pedro Sánchez”.

Lo más curioso es que Mañueco ha felicitado a Tudanca por su reelección como secretario general, a lo que ha respondido: “yo no le deseo suerte en el próximo Congreso, sole le pido que no haga trampas”.

Ana Sánchez: “Devuelvan lo robado y lárguense”

Otra pregunta oral del Pleno del grupo socialista fue en la misma dirección. ¿Cómo valora la Junta el auto del Juzgado de Salamanca indicando que hay indicios racionales de la presunta comisión de un delito ilegal en las primarias de quien hoy es el presidente de la Junta?, ha sido lanzada por la procuradora Ana Sánchez, que además ha pedido que “nadie dé lecciones al PSOE de Tudanca” porque “no tienen ni un solo caso de corrupción”. “El caso Mañueco es el de un presidente que no querían ni quieren. Falta el respeto al no decir que han hecho con el dinero de la gente honrada. Dejen de ensuciar esta tierra, devuelven la robado, paguen la fianza, pidan perdón y lárguense”, ha afirmado con vehemencia. Todo ha terminado con varias preguntas: “¿Cuántas veces ha tenido Mañueco y los suyos que responder sobre corrupción? ¿Cuántas veces ha tenido que responder por lo mismo Luis Tudanca?”

La socialista Ana Sánchez

En este caso no fue Mañueco quien ha contestado, sino el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, que ha confiado en la Justicia y ha vuelto a insistir en que solo cuando haya condena “pedirán responsabilidades” a sus socios de gobierno. Ahora bien, ha solicitado que se abandone “esta locura en la que estamos instalados desde hace años”, pues en su opinión, se usa el linchamiento para posteriormente casos que son archivados y nadie pide perdón. El vicepresidente ha recordado que el mismo fue acusado de algunas situaciones que posteriormente no acabaron en nada y “nadie pidió disculpas”. Igea ha zanjado la pregunta con un “esto no es ni va a ser Murcia”.

