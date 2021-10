La Junta echa de menos “muchas cosas” en los Presupuestos de Pedro Sánchez

Las cuentas del Estado no han dejado nada satisfecha a la Junta de Castilla y León. Los Presupuestos Generales del Estado dejarán para las nueve provincias de la Comunidad una inversión que no es suficiente para el Ejecutivo autonómico. De esta manera, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, les ha definido como "no haya nada nuevo bajo el sol".

Igea echa de menos algunos aspectos. Por ejemplo, más concreción y precisión en lo referente a la fiscalidad diferenciada para zonas despobladas como Soria, Cuenca y Teruel. "Llevamos meses trabajando en esta opción, Soria, Cuenca y Teruel necesitan con urgencia medidas fiscales que incentiven la producción y el emprendimiento, ha sido altamente decepcionante".

Tampoco han gustado las políticas para combatir la despoblación, donde hay una disminución de 100 millones de euros. Además cree que existen partidas para proyectos que ya están en marcha y no para nuevos. Y por este motivo se ha explicado la visita del pasado domingo de Pedro Sánchez a El Bierzo. "Si va este sábado igual no le dejan entrar, en León caen un 30% las inversiones", ha apuntado.

Olvidados en Fomento

Por su parte, el consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha señalado que en carreteras se reflejan tan solo seis tramos de autovía que se refieren a inversiones plurianuales y son cuatro de la A-11, un tramo de la A-15 y otro de la A-63. En su caso ha echado de menos inversión en la A-60 o en la A-62 para el tercer carril entre Dueñas y Simancas.

Sigue los temas que te interesan