El desglose al detalle de los "esperanzadores" Presupuestos Generales para Zamora

Los parlamentarios nacionales del PSOE de Zamora, el diputado Antidio Fagúndez y el senador José Fernández, han valorado hoy el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 y su repercusión en la provincia de Zamora.

El también secretario general del PSOE de Zamora ha iniciado su intervención afirmando que "hoy es un gran día para Zamora y para Castilla y León. Un gran día para todos los zamoranos. Y hoy es también un día nefasto para algunos dirigentes políticos de esta tierra que fían sus éxitos al fracaso de sus oponentes".

Fagúndez se ha referido al borrador de los Presupuestos Generales del Estado que recoge una partida de 20 millones de euros para la rehabilitación del campamento militar de Montelarreina. "Se trata de un proyecto vital para Zamora, que ha contado con el compromiso del presidente del Gobierno de España, desde que comenzó a gestarse hace tres años" ha subrayado.

El líder de los socialistas de Zamora ha hecho un pequeño recorrido recordando "algunos de los avatares que nos han traído hasta aquí. Ha sido un camino complicado, porque se trata de un proyecto enorme y complejo, pero créanme cuando les digo que ha sido un auténtico placer empujar en la misma dirección que otros muchos compañeros y compañeras para que el acuartelamiento esté más cerca".

También ha recordado que cuando Pedro Sánchez fue investido presidente del Gobierno en junio de 2018 "los terrenos de Montelarreina estaban puestos a la venta por el Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de Defensa – INVIED –. De hecho, la propia Diputación Provincial quiso adquirir esos terrenos con fines medioambientales y cinegéticos".

Y ha añadido el diputado por Zamora que "detrás de estos presupuestos y de estas buenas noticias, hay muchas horas de trabajo en la sombra. Algunos sinsabores y mucha gente tratando de traer futuro y prosperidad a esta provincia. Es un verdadero honor representar a todos los zamoranos en el Congreso de los diputados y pelear cada día por dejarles a mis hijos una provincia mejor. No podemos mirar para otro lado. No podemos defraudar la confianza que los ciudadanos nos han depositado".

"En enero de 2019, pude reunirme con la ministra de Defensa quien afirmó que el "regreso del Ejército a Zamora era una cuestión de Estado". Apenas dos meses después, vino el espaldarazo definitivo al proyecto, con el compromiso expreso del presidente Sánchez quien afirmó en Zamora que Montelarreina sería una realidad. Entonces comenzó una segunda fase de esta gestación, la de la financiación".

Antidio Fagúndez ha afirmado: "Con el proyecto en boca de todos, la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial se apartaban de incorporar partida alguna a sus presupuestos, y tuvimos que escuchar declaraciones tan desafortunadas como estas de Francisco Requejo, cito textual: Por si no ha quedado claro, nosotros no vamos a financiar ni parte, ni nada, porque no es nuestra competencia".

"En lugar de ir todos a una y de arrimar el hombro para conseguir que Monte La Reina avanzara hacia la realidad que ya es hoy, algunos estrategas comenzaban a meter palos en las ruedas para tratar de dificultar y frenar este objetivo. Cuando más se necesitaba la unidad de todos, la mayoría de la clase política zamorana miraba para otro lado. Nosotros, mientras tanto, seguimos trabajando discretamente para tratar de que se fueran sorteando las dificultades de índole técnico y administrativo que conlleva un proyecto de tanta envergadura. En este ínterin, algunas de nuestras instituciones consideraron que este tren estaba en vía muerta. Fue entonces, erróneamente convencidos de que el acuartelamiento no sería una realidad, cuando decidieron anunciar inversiones millonarias”.

Antidio ha querido, además, compartir una reflexión: "Creo que es mezquino y ruin utilizar para desgastar a un contrincante político aquellos proyectos que han de ser de todos. Esos objetivos en los que no puede haber medias tintas y el apoyo ha de ser honesto, firme y solidario. Todos juntos, empujando, para que lo que hace tres años era solo una idea, se convierta en realidad".

El secretario general del PSOE de Zamora ha querido poner en valor la inclusión de partidas presupuestarias para iniciar en 2022 las obras de desdoblamiento en autovía entre Zamora y Portugal que se iniciarán con la circunvalación del Alcañices, la conexión con el país luso y el tramo de Fonfría. "Por todo ello afirmo, sin temor a equivocarme, que hoy es un gran día para Zamora. Un día de esperanza para nuestra provincia. Estos Presupuestos Generales del Estado demuestran el compromiso del Gobierno de España y su presidente, Pedro Sánchez, con esta tierra", ha concluido su intervención Antidio Fagúndez.

José Fernández: "Los PGE 2022 suponen una salida totalmente distinta a la de la anterior crisis económica con el PP"

El senador del PSOE por Zamora, José Fernández, ha iniciado su intervención destacando que el documento presupuestario supone una "salida totalmente distinta a la de la anterior crisis económica con el PP, en la que los recortes, los hombres de negro o el rescate a los bancos fueron las acciones predominantes frente un Gobierno socialista que adopta medidas para favorecer a los más débiles como los ERTEs, la subida del SMI, el Ingreso Mínimo Vital, las pensiones o becas, que refuerzan el Estado del Bienestar".

José Fernández ha destacado que las partidas destinadas a gasto social suponen 240.375 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado para 2020, el 60%, a los que hay que sumar otros 8.000 millones de Fondos Europeos, en total, 248.391 millones de euros.

El capítulo de Inversiones de los PGE 2022 asciende a 40.000 millones de euros que incorporan otros 27.633 millones de euros de Fondos Europeos de inversión en Industria, Energía, I+D+i e Infraestructuras.

El senador por Zamora ha aportado datos de incrementos en los Presupuestos de Educación 2,6%, Sanidad un 11% o Dependencia un 23% y ha destacado que los Jóvenes serán los grandes protagonistas de los PGE 2022 una dotación de 12.550 millones de euros, el doble que los presupuestos de 2021.

En el repaso por las cifras presupuestarias José Fernández ha subrayado también que Ciencia e Innovación contará con 13.000 millones de euros, que el incremento las pensiones se concreta en un 4,8% asegurando el poder adquisitivo de las contributivas y de las no contributivas, que subirán un 3%.

El senador del PSOE ha querido poner el acento en las inversiones en nuevos cuarteles de la Guardia Civil en la provincia, poniendo como ejemplo el de Fuentesaúco con una inversión plurianual de 1,2 millones de euros en 2022 y 1,6 millones en 2023.

"Mientras unos están trabajando otros se convierten en gafes, cenizos, profetas del no y dicen que van a estar vigilantes mientras ellos no explican lo que no han hecho nunca, porque nunca han hecho nada por Zamora. Todo lo más la nueva foto de Colón frente al Ministerio de Defensa".

"Hasta en tres ocasiones han negado en las Cortes de Castilla y León el Plan de Dinamización Socioeconómica para Zamora propuesto por el PSOE, igual que han negado el Plan de Reindustrialización" ha añadido.

