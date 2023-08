Pinhel celebra sus fiestas de la Ciudad con La Huella, día 22, como grupo invitado

La Ciudad de Pinhel, a escasos veinte minutos de la frontera por Fuentes de Oñoro, celebra desde el 12 al 25 de agosto, las tradicionales Fiestas de la Ciudad -como se llama en Portugal a lo que por aquí son las fiestas patronales-. Al margen de las actividades ya celebradas, mañana tiene lugar el esperado Color Run, además los días 18, 19 y 20 se celebra el Drift, la animación musical será los días 22 -con la orquesta La Huella- y el 23 con la Função Publika y, ya para el día 24 se celebra el Wine Night. Las fiestas finalizan con el programa oficial del Día de la Ciudad, el 25 de agosto, que integra la inauguración de la 2ª fase de la recalificación del Parque Municipal de la Trincheira.

Recalificación del Parque Muncipal da Trincheira - 2ª fase (1)

El 25 de agosto, Pinhel conmemora su fiesta municipal que recuerda los 253 años de su designación como Ciudad, por Alvará de D. José I, firmado el 25 de agosto de 1770. Para la ocasión festiva, y continuando eventos que se fueron asentando a lo largo de los dos últimos años, el Municipio de Pinhel organiza diversas actividades culturales y deportivas que culminarán con el programa de actos públicos reservados para el Día de la Ciudad.

Programa Festas da Cidade

Un concierto de las Fiestas de Santa Marta

18 de agosto (sexta-feira) | 17.00h | ruas da Cidade

Color Run

(Início: Parque de Estacionamento da Fonte Nova)



18, 19 e 20 de agosto (sexta-feira, sábado e domingo)DRIFT – CP UnLock Energy Drift

5ª prova do Campeonato de Portugal

Taça de Portugal de Drift

(Zona Industrial de Pinhel)



22 de agosto (terça-feira) | 22.30h

Grupo La Huella

(Largo dos Combatentes)

23 de agosto (quarta-feira) | 22.30h

Banda Função Públika

(Largo dos Combatentes)

24 de agosto (quinta-feira) | 21.30h

Wine Night – provas de vinho de Pinhel e música com Sandro Saldanha e DJ Kimono

(Parque Municipal da Trincheira)

25 de agosto

Programa oficial do Dia da Cidade:

10.00h | Paços do Concelho

- Hastear das Bandeiras, com interpretação do Hino Nacional e do Hino de Pinhel pela Banda

Filarmónica de Pinhel, e Guarda de Honra pelos Bombeiros Voluntários Pinhelenses

- Sessão Solene comemorativa do 253º aniversário da elevação de Pinhel à categoria de

Cidade, com intervenção do Presidente da Câmara Municipal de Pinhel, Rui Manuel Saraiva Ventura

11.00h

Inauguração da 2ª Fase de Requalificação do Parque Municipal da Trincheira (Portão Norte)

18.00h | Parque Urbano de Pinhel

Sunset com DJ Miguel Silva

22.00h | Parque Municipal da Trincheira

Noite Branca com banda Rock Out e DJs Pinhelenses – DJ Rosa Negra | DJ Tá | DJ

Ibérica | DJ Miguel Silv

