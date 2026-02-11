Tic, tac… el reloj del PP se atrasa

ES NOTICIA:
Últimas noticias
Mapa de noticias
Bonoloto, hoy
Tractorada en Madrid, en directo
Amnistiar a Puigdemont
Descarrilamiento Irún
Regularización masiva UE
Juez Peinado y Begoña
Adjudicaciones de Defensa
Ley prevención de riesgos laborales
José Ortega y Gasset
Pagar menos IRPF
Rosalía, denunciada
'Mujeres Conductoras' en Uber
Facturación Bad Bunny
Máximo Huerta casa Madrid
Ana Milán infancia años 70
Marc Márquez, sobre ser padre en el futuro
Madre Antonio Banderas
Zapatillas Bad Bunny
Donar vivienda
Trenes cancelados
Deducción por ir al gimnasio
Pobreza infantil
Nuevo plazo autónomos
Declaración de la renta
Desconexión digital trabajadores
Jorge Javier
Ayuda por hijos
Fallece madre Roberto Brasero
Belén Rueda, sobre sus hijas
Ayudas afectados por las borrascas
La farola definitiva de Pere Navarro
La DGT rectifica
Abogado sobre sacar dinero en efectivo
Incapacidad de hombre adicto al 'heavy metal'
Refugio rústico de Samantha Vallejo-Nágera
Jesús Vázquez, sobre su infancia
Concursante del Benidorm Fest
Bad Bunny y su forma física
Hija de Rossy de Palma
Richard Gere, sobre la longevidad
Mariló Montero, sobre su infancia
Análisis Mario Tennis Fever
El refugio de Kardashian y Hamilton
Álex González, sobre la longividad
Mar Flores modelo
Jubilados mutualistas
Renta conjunta
Profesora de 69 años
Casa de Joaquín Prat
Reconocimiento médico gratis
Desahucios inquilinos
Coche segunda mano
Reparaciones vivienda
Donaciones Hacienda
Declaración de la Renta
Emilio Barena
Bad Bunny infancia y padres
Paloma Hervás, joven emprendedora
Bad Bunny, sobre su familia
Antonio Orozco casa Barcelona
Trayecto Madrid-Barcelona
Camionero internacional
Los consulados de Marruecos abren los fines de semana
Sony confirma un nuevo State of Play
Aída Nízar vuelve
António Seguro gana las elecciones en Portugal
Oprah Winfrey
Suspensión de la pensión
Ayuda para autónomos
Luis Villanueva, empresario
Cerveza española en Reino Unido
Fiestas laborales
James Cameron
Reclamaciones huelga trenes
Eugenia Silva
Aragón agrava el hundimiento político de Sánchez
Franquicia más taquillera
Juan del Val
Auge de bajas laborales
¿Cómo sumar años de cotización?
El SEPE cambia las normas
Límite efectivo supermercado
Bluper
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con Mañueco en un acto de campaña anterior

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con Mañueco en un acto de campaña anterior Susana Martín ICAL

Opinión Puntadas con hilo

Tic, tac… el reloj del PP se atrasa

El Partido Popular está más ‘parado que el ferrocarril de La Robla’. Los recientes test con ‘fuego real’ en Extremadura y Aragón lo confirman. El siguiente salto en la carrera de obstáculos de Feijoó hacia Moncloa, serán las elecciones autonómicas en Castilla y León.

Publicada

En la noche electoral de Aragón el candidato popular Jorge Azcón, en demasía exultante, intentó maquillar su ‘amarga victoria’ con la frasecita ‘Tic, tac, el sanchismo se acaba’. Afirmación en exceso altisonante. El Partido Popular no está sobrado de méritos ni estrategia para poner fin al ciclo del gobierno de socialistas y comunistas en España, sin el concurso de Vox. Que el sanchismo se apaga como una pavesa es una evidencia. Aunque Sánchez resistirá cual Numancia hasta las elecciones generales de 2027. Incluso a costa de llevarse a España por delante.

El Partido Popular está más ‘parado que el ferrocarril de La Robla’. Los recientes test con ‘fuego real’ en Extremadura y Aragón lo confirman. El siguiente salto en la carrera de obstáculos de Feijoó hacia Moncloa, serán las elecciones autonómicas en Castilla y León.

No es por ser gafe respecto de lo que pueda suceder cuando se abran las urnas en Castilla y León, pero como asegura el refranero: ‘Ves Sevilla, ves tu villa’. El Partido Popular no estira, es un zapato encogido que precisa pasar por la horma del zapatero, o sea un cambio total en los mensajes que no calan en su electorado que migra a Vox.

Los populares mantienen una posición de ventaja como primera fuerza política en los territorios en los cuales se han celebrado comicios autonómicos, pero eso no garantiza lograr en solitario el gobierno de España. En ese futuro poco aportarán a los de Feijoó el País Vasco y Cataluña, pues hace tiempo que su posición en estas comunidades es sencillamente liliputiense.

Los ‘estrategas’ que ocupan los despachos de Génova carecen de la suficiente ingeniosidad – cítese el pecado, pero no los ‘pecadores’ - para conducir a su líder Núñez Feijoó a Moncloa. Cuando prima exhibir lealtades para no ‘caerse’ de las listas electorales o de las prebendas, la frase más socorrida es la de ‘Ángel sí señor’.

Fernández Mañueco ha esbozado gestos positivos en la composición de las candidaturas a procuradores en las Cortes de Castilla y León. Muchos votantes populares están ahítos de votar con la pinza en la nariz a esas ‘vacas sagradas’ que ya lo han sido todo y están más vistos que las aventuras de ‘El Capitán Trueno’. Los brotes verdes de Mañueco deberían tener algún reflejo positivo en las urnas.

Pero el PP de Castilla y León no debe embriagarse de éxito al creer a pies juntillas un triunfo por adelantado. Los populares no deben adormecerse en la ficción. Las elecciones autonómicas no son una película del ‘Festival Pucela Fantástica’.

Sánchez se cree pontificalmente infalible. Su aura de estratega es solo vaho. Por la olla a presión del sanchismo sale desaforado el vapor y silba peligroso. El socialismo se está abrasando en el perolo y de los destinos de ese PSOE sanchista no se va a poder aprovechar ni el ‘socarrat’.

El presidente socialista se ha jactado internacionalmente que su figura era el muro de contención de la ultraderecha de Abascal. Es otra patraña. Sánchez no es barrera de Vox, sino su impulsor como la levadura del pan nuestro de cada día. El Partido Popular no medra, o crece poco. El caballo que entrará en la Troya socialista se sustentará en las ruedas de Abascal. Sin Vox no ‘caerá’ el fortín de Moncloa.

Sánchez está abocado a una derrota electoral casi segura -afirmación con toda cautela, pues nadie puede ser augur del futuro- si se mantienen las tendencias actuales del voto, en Extremadura y Aragón ya confirmadas. El PP en soledad no alcanzará mayoría absoluta alguna en unos comicios generales.

Es Vox el que ensancha el ‘bloque’ de las derechas y no el Partido Popular. Sánchez acaba de agrandar a Vox en la cita de Aragón, con esa oportunista naturalización de inmigrantes irregulares y con la ‘Ley de nietos’ de los exiliados de la II República. PP y Vox son una pareja mal avenida, pero si no se hacen una carantoña con candoroso beso en la mejilla, Sánchez no saldrá de Moncloa. El presidente cree que su sillón está bien amarrado a la solera monclovita. Mentira podrida, la soldadura es de calamina como las del AVE Madrid-Málaga.

Más en Opinión