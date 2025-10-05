ES NOTICIA:
Un soldado israelí da un panecillo a Greta Thunberg tras el abordaje del barco Madleen, que se dirigía a Gaza desafiando el bloqueo.

Un soldado israelí da un panecillo a Greta Thunberg tras el abordaje del barco Madleen, que se dirigía a Gaza desafiando el bloqueo. Reuters

Opinión Al aire de mi aire

Lejos de Gaza

"Si de verdad les hubieran importado los gazatíes habrían empleado el tiempo que pasaban de juerga por el Mediterráneo en la labor diplomática, en enviar un avión de carga con alimentos"

Publicada

Desde que en los cines todo son remakes de clásicos que no dan la talla, live actions con idéntico guión, era de esperar que en España comenzáramos a hacer lo mismo. Y lo primero ha sido 'Verano azul'. El casting lo hicieron asambleariamente y así se quedó el reparto... Greta Thunberg como la niña que se dedica a hacerse la sueca, alguno de Compromís haciendo de Piraña y Ada Colau en el papel de Chanquete. Y, como el verano es azul, decidieron alargarlo hasta octubre parando en todas las calas donde había una fiesta que correrse como auténticos piratas. No hubo lugar exclusivo en el que no parasen: de Mahón a Ibiza, con tal de retrasar lo inevitable.

El problema del activismo es que ya sólo es una forma de autopromoción, de engrosar el currículum. El activismo del siglo XXI no consiste en ayudar a los demás, sino en ayudarse a uno mismo; lo de menos son las víctimas. Ahí iban todos los ejemplos de la última década. Pensar en romper el bloqueo de Israel, que iban a llevar ayuda a Gaza... O eran unos ingenuos o de verdad le han tomado el pelo a medio mundo que andaba pensando que en vez de unas vacaciones aquello era una buena causa

Si de verdad les hubieran importado los gazatíes habrían empleado el tiempo que pasaban de juerga por el Mediterráneo en la labor diplomática, en enviar un avión de carga con alimentos. Lo único que me sorprende es que los telediarios le sigan prestando atención a una flotilla que le hubiese dado lo mismo el Pisuerga que el Mediterráneo para su protesta de paz. Y si les preguntas, te dirán que son héroes que han corrido mil clases de apuros y desventuras, que ellos son Ulises, como mínimo. Héroes contra los lestrigones. Que una travesía que de normal dura dos semanas tomándoselo con calma, para ellos ha sido un viaje más largo que el de Odiseo. Estos, a diferencia de Kavafis, pedían que el camino fuese largo porque no han entendido de lo que va la vida y la urgencia de los que iban a ayudar.

Mientras, las víctimas de Gaza, de Ucrania o de cualquier otro conflicto les caen lejos, muy lejos, porque no están dispuestos a moverse por otra causa que no sea la propia.

