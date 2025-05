El presidente de la Junta de Castilla y León ha realizado un llamamiento a familias, docentes, estudiantes y sociedad en su conjunto para frenar el acoso escolar. Es positivo que desde las instituciones de gobierno de la Comunidad se condene esta detestable forma de violencia.

El Gobierno regional también decidió ampliar la protección a las víctimas de violencia machista con una nueva normativa reguladora que recoge más formas de violencia contra las mujeres y diferentes medios de ejercerla. La norma ha sido calificada de pionera por el Gobierno del presidente Mañueco, por reconocer otras formas de violencia, como la digital y la vicaria.

Pero… presidente, no eche en saco roto otra gran forma de violencia que se ejerce en el entorno laboral. La derecha debe perder el miedo a sembrar la sospecha de que repudiar el acoso en el trabajo supone achacar responsabilidad a las empresas y no es así. No embarremos, no se trata de ir contra el tejido empresarial, muchas veces ejemplar. La violencia en el trabajo es ejercida por personas físicas, no por las compañías o las personas jurídicas.

Por si sirve de recordatorio, el acoso laboral es un conjunto de conductas hostiles y repetidas que se llevan a cabo en el entorno de trabajo, con el objetivo de intimidar, humillar o desestabilizar emocionalmente a un empleado. El perfil psicopatológico del acosador laboral está ya definido por la psiquiatría. Es una psicopatía.

El 'mobbing' laboral puede ser ejercido por superiores, compañeros o incluso subordinados, aunque raramente estos últimos. Con habitualidad el acosador busca apoyo en un grupo afín (la 'cuadrilla') para de esa forma aislar más gravemente al empleado acosado. El acoso laboral trata de perpetrar el aislamiento social, la difusión de rumores, críticas constantes o cuestionamiento de capacidades del acosado, con el objeto de que este se derrumbe.

La Asociación de Directivos de Comunicación Dircom, organizará próximamente un ciclo formativo sobre el bienestar de los equipos. Para Dircom, según el último Informe Anual del Sistema de Salud, publicado en 2024, España ocupa la tercera posición de los países de Europa que más antidepresivos consume, un dato alarmante que refleja la necesidad urgente de actuar desde todos los ámbitos, también desde la empresa.

Existe una tipificación penal del delito de acoso laboral, que escasamente se judicializa por miedo a despidos o represalias. Lo cual es aprovechado por los acosadores. Se estima que menos del 1 % de los casos de 'mobbing' laboral llegan a sede judicial, permaneciendo mayoritariamente en una clandestinidad o secreto a voces dentro de las organizaciones.

Presidente Mañueco, no es de su responsabilidad perseguir y castigar el acoso laboral. Para eso está la justicia. Pero usted que hila fino, tenga un gesto. Este año lo apuntó en el agua. Su consejera de Industria, Comercio y Empleo, doña Leticia García, debe echarle sensibilidad a una lacra tan execrable como otras formas de acoso sobre las personas. Ser empático es ponerse en el lugar del otro. Consejera, póngase en la piel de los acosados. Redacten una declaración institucional. Consejero de Sanidad, pase datos al presidente Mañueco sobre bajas médicas por razones de salud mental en las que se aduce acoso o mal clima laboral. Den ustedes argumentos a su presidente.

Don Alfonso, aproveche la siguiente celebración del Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, que se celebra el 28 de abril. Acaba de hacer un llamamiento contra el acoso escolar. El próximo año o cuando le parezca, haga otro contra el acoso laboral. Las víctimas lo ansían y se sentirán reconfortadas. Entre las palabras más positivas del diccionario está una: empatía. Súbase a la cresta de la ola y seguirá surfeando.