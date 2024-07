Hay que tomarse en serio el detener a los que siembran el odio, la ruina y la guerra, y a los que usan la verdad-mentira y la mentira-verdad para banalizar a los demás. En las sociedades occidentales estamos asistiendo a una deriva peligrosa por la manipulación mediática y la creación de realidades paralelas. Primero viene la deshumanización y demonización del contrario, luego el odio y al final la violencia.

Los medios de comunicación son la entidad más poderosa de la tierra al tener el poder de hacer culpable al inocente y al inocente culpable, eso es el poder. Ellos controlan el pensamiento de las masas. Cuando comienza un claro proceso de desprestigio contra una persona, grupo o país, lo más probable es que responda a un plan para preparar a la población, de cara a un ataque inminente que puede ser físico, cibernético, económico o de otro tipo.

Los ciudadanos en su mayoría no se atreven a oponerse a las corrientes de opinión dominantes por temor a ser sometidos a aislamiento social, marginación o ser aniquilados. En tiempos de engaño universal decir lo que se piensa es un acto de valentía. Sartre afirmaba que el desorden es el mejor servidor del orden establecido. La confusión debilita a los débiles, enriquece a los ricos y aumenta el poder de los poderosos.

Se presentía que pudiera pasar lo que ha pasado a Trump después de intentar encarcelarlo sacarlo de la carrera presidencial, aunque nadie pensaba que pudiera ocurrir. Para algunos es sólo el preludio de la guerra civil en EE. UU., esperemos que no llegue a producirse. En los últimos tiempos llevamos varios intentos de magnicidios como el del primer ministro de Eslovaquia, Bolsonaro, Roberto Fico, entre otros y alguno con resultado fatal como el de Shinzo Abe de mandatarios que se han enfrentado al globalismo y a la filosofía woke. Incluso en España hemos asistido al atentado contra Vidal-Quadras.

Los refugiados que han venido de Ucrania, en su mayoría mujeres y niños, se les ayuda durante un año, el resto tienen que buscarse la vida como pueden, no así con los que vienen del sur que además no brillan por dedicarse a trabajar ni a buscar trabajo. Se ha llegado a un punto en que los medios de comunicación defienden a los agresores y delincuentes por el mero hecho de ser extranjeros olvidándose de las víctimas.

No sabemos cómo acabará la machada de VOX en España aunque pone de manifiesto un problema cada vez más patente, el apartarse de los círculos de poder puede que no solucione nada. Cuesta mucho llegar y no es para dejarlo. Es una decisión arriesgada. Es una mala noticia para sus electores pues no se van a sentir representados en los gobiernos políticamente. No es aceptable que nuestros niños y mujeres se conviertan en ciudadanos indefensos en pro de un falso progresismo que no quiere aplicar las leyes que protegen la convivencia y el orden. No podemos acoger a toda África.

En China han quebrado más de cuarenta bancos en los últimos días, de momento están siendo absorbidos por bancos más grandes lo que da que pensar en las consecuencias para la economía mundial. En Castilla y León los precios siguen encadenando subidas desde hace 40 meses, nadie reacciona ni lanza propuestas.