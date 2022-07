Durante años y años, en una pequeña aldea, las mujeres vivían aterrorizadas por una manada de primarios salvajes que las gritaban, las insultaban y las violaban. Su sino, era intentar pasar desapercibidas, en silencio y si, por un casual, le tocaba ser violada o reviolada, sufrirlo con paciencia, pues si intentabas manifestar la brutalidad te callaban con un cuchillo en la boca.

Cuando te encontrabas con una muchacha de la aldea, era tal su sometimiento, que te reconocían que era una salvajada de unos hijos de satanás, pero... siempre acababan con "son mis hijos de satanás" no voy a apoyar a los que intentan encerrarlos.

Con el tiempo, cogieron a un niña y durante 72 horas la sometieron a todo tipo de brutalidades mientras amenazaban al alcalde de que o les dejaba seguir la fiesta y traía más gente salvaje o al final la matarían. Tal fue el sentimiento que la gente despertó y gritaba "salvaje, aquí estoy yo" "animal, aquí tienes mi nuca" y finalmente, desnuda, lacerada por las burradas a la que había sido sometida, con heridas en los ojos de tanto llorar, la subieron al monte, la volvieron a violar y la descerrajaron dos tiros en su nuca que, pese a todo, la tuvo agonizando casi otro día.

En el pueblo se siguió violando, los violadores se empoderaron y llegaron a negociar con el alcalde dejar de violar para, en su lugar, sólo magrear de vez en cuando. Como el alcalde precisaba de sus votos para gobernar, se alió con ellos y ahora vende que ya no se viola, que ya no se mata, que los han domesticado y que ya son buenos y santos, pero... cada vez que pueden soban a una, meten mano a otra, se las llevan de fiesta y drogadas no saben lo que les hacen... pero ya hay paz.

La asociaciones de violadas son denigradas y apartadas, pero las de los salvajes organizan fiestas, disfrutan del poder y se engrandecen.

Hoy hay mucha gente, profesionales, jóvenes preparados que, cuando hablas de ETA, les parece que estás hablando de la guerra del 36 y no saben que hasta ayer, como aquel quien dice, estaban matando. Les preguntas por Ortega Lara y te dicen que es un fascista de Vox y Miguel Angel Blanco les suena, pero no saben quién es, alguno pregunta si es algún futbolista del Real Madrid... ¡pues eso!.

Tras el discurso sonriente de un grupo político de rememorar la guerra civil y reescribir la memoria de hace 86 años para sostener que ellos eran unos santos, cuando animaron la guerra, la provocaron, y fue ganada por el adversario que tampoco fue un santo, pese a que otros lo quieran vestir de ello, lo que se esconde es un blanqueo de los asesinos, de los salvajes de su bando, y, en el ejemplo, perdonar a los violadores para culpar a las mujeres que fueron violadas.

Imagina que un grupo político pactase con los violadores, que blanquease a los canallas abusadores, protegiese al delincuente y maltratase a las víctimas de la violación, se burlasen de ellas, las señalasen con el dedo como unas "putas" y redactasen una Ley que buscase reescribir la realidad para que, en el futuro, ellas fuesen vistas como unas malas pécoras dedicadas al oficio más antiguo del mundo, mientras sus captores, violadores, abusadores y asesinos pasasen a ser vistos como luchadores de la libertad, valientes guerreros por la igualdad y defensores de la mujer.

Pues eso es lo que está haciendo el gobierno del Sr. Sánchez con la escusa de que otros hablaron con los violadores para que intentasen dejar de hacerlo y él ahora sólo los necesita para gobernar.

La vida humana debe de ser un derecho fundamental que nadie, por nada, en ninguna circunstancia, debe de poder disponer, pero no es menos importante el derecho a la verdad, el poder acceder libremente a los hechos para evaluarlos con solvencia, certeza, valoración propia carente de manipulación y de acuerdo con lo realmente sucedido.

La vida sin verdad es un puro teatro que siempre acaba mal, el recuerdo, bueno o malo, sirve para no ser repetido o cursar una senda ya marcada. Si cambiamos el relato, si ocultamos el camino, si engañamos al caminante, nunca llegará a su destino, nunca será libre, nunca sabrá el motivo por el que no es capaz de alcanzar su meta, y exactamente eso es lo que pretende la mal llamada Ley de Memoria Democrática (válgame Dios que tres palabras más falsas) y la actuación permantente de ocultar nuestro pasado reciente y democrático de los asesinatos de ETA, hoy apoyo del gobierno... Tú decides lo que te parece debes de aceptar.

