El viernes pasado manteníamos un encuentro los expresidentes con el actual Presidente en las Cortes de Castilla y León. Carlos Pollán nos había convocado para conocernos personalmente y conversar durante unas horas. Agradezco a Carlos la convocatoria porque fue realmente fructífera. He asistido a muchas reuniones convocadas formalmente con orden del día incluido que dieron muy pocos frutos.

Sinceramente el encuentro se desarrolló en un clima muy amable y pudimos volver a vernos todos juntos después de cuatro largos años, ya que la última vez que había sucedido fue en la celebración del 35 Aniversario del Estatuto de Autonomía en el 2018. Esta reunión nos permitió compartir reflexiones de necesidades de Castilla y León, pensando exclusivamente en los ciudadanos y en cómo mejorar la acción del Legislativo mirándoles exclusivamente a ellos.

Nacimiento de Castilla y León

A través de la reflexión aportada por Manuel Estella, pudimos recordar como nace Castilla y León, y como es el último Estatuto de Autonomía que se aprobó en las Cortes Generales en España, el 25 de febrero de 1983. Dificultades de todo tipo, desde la oposición de León, hasta la división en la elección de la capital, discrepancias en este sentido entre Tordesillas que fue capital durante unos meses y allí se constituyeron las Cortes un 21 de mayo de 1983 en el Monasterio de Santa Clara, pasando por la tensión entre Burgos y Valladolid para instalar definitivamente las instituciones centrales de la Comunidad, que finalmente se fijaron en Valladolid, sin que el Estatuto de Autonomía la reconozca aún a día de hoy como capital de Castilla y León. Entre los acontecimientos más importantes también la salida de Santander y La Rioja como comunidades uniprovinciales y el intento de Segovia de ser uniprovincial y que requirió una Ley Orgánica ad hoc para incorporarla a Castilla y León, ya que la Comunidad nació con 8 provincias y la novena se incorpora poco después. Este hecho apenas se recuerda, pero en aquel momento en Segovia, supuso una auténtica revolución cuando reivindicó su uniprovincialidad.

Estella recordó como tuvo que aportar sus propios conocimientos como abogado del estado para suplir carencias de conocimientos y especialistas que en ese momento tenia el parlamento que acababa de comenzar a andar, incluso tuvo que presidir la comisión de hacienda para garantizar su buen funcionamiento.

Afecto en el desempeño

Estella es una verdadera institución en esta Comunidad, fue presidente de las Cortes durante 12 años (1991-2003), los trabajadores de las Cortes salieron a saludarle desde todos los despachos porque se siente el cariño que le profesan, estuvo doce años al frente de la Cámara y dejó un recuerdo imborrable. Yo también puedo decir que siento admiración y cariño por él. Siempre ha sido un excelente servidor público y acudía a todas mis llamadas para aportarme conocimiento. Ayer una vez más no faltó a la cita y su esfuerzo por acompañarnos merece el máximo reconocimiento.

José Manuel Fernández Santiago, artífice del nuevo edificio en el que se encuentran actualmente las Cortes, aportó datos y reflexiones a considerar en relación con las modificaciones realizadas del Estatuto de Autonomía y la puesta en marcha de la Fundación Villalar. Coincidimos en la necesidad imperiosa de impedir la inflación de producción de leyes.

Carlos Sánchez Reyes recordó el momento especial y complejo en el que asumió la presidencia de las Cortes.

Pluralidad

Carlos Pollán nos trasladó su enorme interés por mantener vivo este encuentro de expresidentes para intercambiar opiniones acerca de la actividad política y de la cooperación que podemos aportar desde el conocimiento que tenemos de nuestro paso por la presidencia.

La verdad es que me hubiera gustado mucho que el encuentro se hubiera celebrado con la Mesa al completo, siempre he apreciado conocer la pluralidad que aporta escuchar a todas las partes involucradas. Seguro que se producirá en alguna nueva ocasión. Me gustaría escuchar la opinión del resto de grupos políticos.

También di mi opinión sobre algunas cuestiones que me parecen de enorme interés: como seguir aprovechando la sede de las Cortes en su hall principal, que es un espacio excelente para desarrollar una actividad expositiva y cultural, así como la necesidad de que la institución sea más conocida en todas las provincias llevando su actividad a ellas y dando participación a todos los colectivos sociales…...

Apunté también la oportunidad de seguir apostando en la Conferencia de Presidentes de Parlamentos Regionales Europeos (CALRE) por combatir la despoblación. En la IX legislatura trabajamos en un grupo de trabajo durante dos años en el que participaban 18 parlamentos de seis Estados Miembros, y los resultados pudimos llevarlos al Parlamento Europeo y una delegación de las Cortes integrada por todos los grupos políticos llevamos nuestras propuestas a la Comisión Europea.

En conclusión, creo que trabajar dando pie al conocimiento y a la experiencia es una magnifica forma de trabajar y que lo único y más importante, es que así se puede acrecentar el valor de las decisiones que se toman y que tienen siempre un objetivo único que es el de servir a los ciudadanos. Además poder opinar estando fuera de la política y sin vinculación a ningún partido político considero que es una ventaja adicional.

