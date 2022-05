El grupo de emprendedores salmantinos que viene a cambiar la medicina

"Medity en esencia es el punto de encuentro privado, exclusivo y con carácter internacional que la comunidad médica añora y necesita". Así define el salmantino Ignacio Hernández, CEO y uno de los fundadores del proyecto, a la aplicación que acaban de crear. Una red social dedicada al sector sanitario que viene a "cambiar" la medicina tal y como la conocemos.

Ignacio se califica como una persona "normal y tranquila", pero con el atisbo de querer hacer "grandes cosas". Graduado en Psicología empezó orientando su carrera profesional a la dirección de personas y recursos humanos. No contento con ello, Ignacio hizo también un MBA especializado en marketing digital. Y es aquí donde nace el germen de Medity.

En estos últimos estudios, que le sirvieron para "completar el perfil profesional" que Ignacio quería tener, conoció a Mario Vicente, otro de los socios fundadores de la red social. El destino quiso cruzarles en el camino y el afán empresarial de estos dos jóvenes les llevó a crear un primer proyecto conjunto.

Primer proyecto

Dicha aventura llevó a Ignacio y Mario a "sumergirse" en el entorno sanitario relacionado con la tecnología. "Nos pilló la pandemia, pero teníamos los recursos y los medios para hacer algo bonito y solidario", recuerda el CEO de Medity en declaraciones a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.

Fue entonces cuando nació Opinión Médica Online. Una plataforma que atendía a los usuarios de manera gratuita. El objetivo no era otro que "bajar el nivel de incertidumbre" de aquellas personas a las que la Covid-19 les paralizó sus diagnósticos y que trajo consigo épocas de estrés y desconocimiento al no descubrir que es lo que estaban sufriendo. "Fue un éxito a nivel social tremendo, en menos de 3 o 4 meses, con un equipo de 50 doctores, conseguimos llegar a partes del mundo que no nos podíamos imaginar, atendimos a más de 25.000 personas", señala Ignacio Hernández.

Fue esta la plataforma que la que encendió la bombilla de Ignacio y Mario. "Nos dimos cuenta de unas cuantas cosas. La primera es la importancia de la unión entre personas para cualquier asunto, y la segunda el valor que tiene para la sociedad la comunidad médica", asegura el joven emprendedor salmantino.

Una vez asentadas las bases y los conceptos principales, surgió la idea sobre lo "mal conectado" que está el sector sanitario. Al proyecto se unieron David Pescador y Juan Blanco, dos "grandes traumatólogos" y que fueron "la puerta de entrada" que tuvieron a los médicos. Eso les llevó a ver que para reunir al equipo tenían que estar de "agenda en agenda con llamadas, mensajes, etc, con la pérdida de tiempo que ello supone y con la poca efectividad que daba porque no era algo que usaran habitualmente".

"A mayores de eso vimos que en el uso de las tecnologías están muy preocupados por la protección de datos que comparten y que no confían en las redes", puntualiza el CEO de Medity. Y ahí es fue cuando Medity vio la luz. "Una red privada de alta seguridad donde puedan compartir esa información y tienen la posibilidad de estar conectados entre ellos es interesante", añade.

"El potenciar la comunicación, la colaboración, la unión y trasladar los conocimientos de unos a otros abre las puertas a un sinfín de sinergias y progresos mucho más rápidos", asegura Ignacio Hernández, que confía en que Medity podrá cambiar la medicina.

La red social permitirá estar conectadas a las nuevas generaciones con las más longevas. Una comunicación que abrirá las puertas a un nuevo mundo médico ultraconectado que permitirá que todas las personas puedan enriquecerse de manera segura y privada entre ellas. "Medity no pretende ponerle puertas al mar, médicos son todos, los conocimientos son internacionales y está pensado para llegar a todo el mundo", reitera el joven emprendedor.

Trabajando para que los estudiantes puedan entrar

Para poder acceder a la aplicación es necesario hacerlo con una invitación de alguien que ya forme parte de ella o rellenando un formulario. Es obligatorio demostrar la condición de profesional sanitario y aportar el número de colegiado, aunque Ignacio confirma a este periódico que están trabajando para que los estudiantes de medicina, que aún no han terminado el grado, puedan acceder también a la aplicación, ya que "son muchos y les es muy interesante".

En su primera semana de funcionamiento Medity ya ha registrado más de 240 altas y el primer 'feedback' es "muy positivo". "Nos dicen que no conocían ninguna aplicación que fuera integralmente dirigida a los médicos", aclara. El proyecto ya ha echado a rodar y este grupo de emprendedores salmantinos viene a cambiar la medicina.

