Sí, ya sé que soy un adulto que no debería de creer en Sus Majestades, pero siempre he mantenido, y mantengo, que los Reyes Magos existen, que son una realidad y magia real que se cumple todos los años dejando ilusión, alegría, regalos y verdad, por ello:

Queridos Reyes Magos:

Como todos los años, me ven sus majestades por su visor mágico y evaluarán mi bondad, mi actuación general y si he alcanzado el grado preciso para recibir mis regalos. Consciente de que verán únicamente lo bueno y propicio para concederme lo pedido, paso a exponerles.

He sido parte de un pueblo sumiso, obediente, paciente, que ha sufrido cómo sus dirigentes, en lugar de buscar modelos de actuación sanitaria, desde el primer momento, se han dedicado a "apagar" el portal de transparencia, aplicar modelos para minimizar las críticas al gobierno y eliminar las ruedas de prensa en libertad, han actuado eliminado nuestros derechos y, de forma totalitaria, han distraído millones de euros de los para, posteriormente, incumplir los criterios mínimos de accountability, siendo decretado por el Tribunal Constitucional como un gobierno fracturador reiterado de los Derechos Fundamentales y, con todo ello, la peor gestión sanitaria de la crisis, con el mayor porcentaje de fallecidos por millón de habitantes y el hundimiento económico más importante de Europa, seguimos obedeciendo y aceptando los criterios que nos imponen, por más que resulten tan absurdos.

Con ello, espero de la magnanimidad de sus majestades queden perdonados mis errores y borradas mis maldades, para concederme:

1.- Que nuestros políticos dejen de tomarnos por "bobos solemnes", "perritos sin alma" a los que maltratar, para pedirnos perdón por sus modos de actuar, devolvernos la dignidad que nos han robado y comenzar a servirnos y no a servirse de nosotros.

2.- Que apliquen criterios de austeridad y buen gobierno, comenzando una reducción paulatina, permanente y adecuada de los servidores al público, eliminando aquellos que únicamente tienen valor político. Que nos presenten un modelo de Estado y de organización administrativa, eficiente, efectiva y de optimización de recursos que permita la recepción de las políticas públicas de forma directa por los ciudadanos, sin duplicidades ni estructuras distorsionadoras de las mismas para que, una vez la aprobemos los ciudadanos, aplicarla sin modelos políticos sino eficientes.

3.- Que nos presenten, sin farsas, mentiras o torticeras y ocultas intenciones, sus programas de gobierno, para que nosotros podamos votar, sin ideologías distorsionadoras, las direcciones que deseemos. Que lo que nos presenten en las elecciones sea de obligado cumplimiento y de rendición de cuentas efectiva, obligando a dimitir a quien engañe, mienta, oculte o falsee lo prometido o en la oferta realizada.

4.- Que respeten, defiendan y cumplan con la Constitución que, de forma mayoritaria, nos dimos los españoles y que, si quieren cambiarla, cumplan con los requisitos marcados en ella y aquel que no lo haga responda ante los Tribunales y ante los ciudadanos.

5.- Que los gobiernos trabajen por la salud, la educación, la justicia y el bien estar de todos los ciudadanos y las oposiciones realicen aportaciones constructivas sin oportunismos electoralistas, sin otro planteamiento que el óptimo desarrollo social, haciendo de la política una actuación digna, respetable, a la que se acude a servir y no a servirse, discutiendo sobre las diferentes formas de ver los problemas y no jugando con el problema para obtener rédito.

6.- Que el que se presente ante los ciudadanos sin respuesta a los problemas, sin hacer su trabajo y obligando a estos a aceptar lo que él/ella diga sin planes alternativos, sea despedido de la política por sus propios correligionarios por canalla y miserable que se lucra sin trabajar. Que las vidas humanas estén por encima de las posiciones políticas, de los animales y de cualquier valor social, y quien no cumpla con ello sea perseguido por indigno.

No espero me concedáis todo, pero sé que el que la sigue la consigue y que Sus Majestades algo me darán, por lo que agradecido me despido hasta el año próximo.

