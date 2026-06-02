Caja Rural de Zamora impulsa una novedosa cátedra por y para las personas con discapacidad: “Estamos orgullosos”

Imagen de familia del acuerdo de colaboración entre Caja Rural de Zamora y Fundación Personas

Fundación Caja Rural de Zamora y Fundación Personas han formalizado en la mañana de este martes, 2 de junio, un acuerdo de colaboración para respaldar la Cátedra ‘Fundación Personas: discapacidad y futuro’ sobre investigación, transferencia de conocimiento e innovación social en el colectivo.

Al acto han asistido, entre otros, el director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García y también el presidente de Fundación Personas, Carlos Martín, en una formalización del acuerdo que ha tenido lugar en la oficina central de la entidad bancaria en la Plaza España de Valladolid.

“Estamos muy satisfechos por nuestra relación con la Fundación Personas que comenzó hace más de 30 años. Su labor es impagable. Si las instituciones tuvieran que hacerse cargo de la labor que llevan a cabo sería imposible de soportar económicamente”, ha afirmado Cipriano García.

El director general de Caja Rural de Zamora ha afirmado que “tienen un contacto directo y diario” con la entidad para “facilitar o colaborar en todas las actuaciones que llevan a cabo”.

“Nos sentimos orgullosos. Han puesto en marcha una cátedra que es novedosa y que se puede desarrollar con la Universidad de Salamanca a base de formación y de la introducción de muchos profesionales para tratar con estas personas que tienen una situación particular con el fin de que se integren en la sociedad”, ha añadido García.

Todo con el fin de “hacer más fácil la vida” de estas personas y con el apoyo de la Fundación Caja Rural de Zamora para que el “esfuerzo que hace Fundación Personas tenga una continuidad”, ha finalizado el director general de Caja Rural de Zamora.

“Gracias porque siempre estáis ahí”

Carlos Martín, el presidente de la Fundación Personas, ha querido agradecer a Caja Rural de Zamora su apoyo y compromiso de hace tantos años con este acuerdo de colaboración.

“Gracias porque siempre habéis estado ahí. No siempre en los momentos buenos, también en los malos. El objetivo de la cátedra pasa por investigar y difundir la problemática de la discapacidad. La necesidad de investigación es enorme. Este vehículo es fundamental para el desarrollo de la investigación y la formación”, ha señalado Martín.

El presidente de la Fundación Personas también ha señalado que para su desarrollo “hacen falta patrocinadores” y “uno esencial es Caja Rural de Zamora”.

Daniel Clavero Herrero, director general de la Fundación Personas, también ha querido agradecer el apoyo de la entidad bancaria en la Cátedra ‘Fundación Personas: discapacidad y futuro’.

“Nos lleváis acompañando muchos años y no tenemos dudas de que así va a seguir siendo”, ha añadido Clavero.

La cátedra

“A través de la cátedra unimos la visión del largo plazo para crear servicios y cubrir las necesidades de las personas con discapacidad. Se creó en mayo de 2025 y buscamos hacer más fácil la vida de estas personas y sus familias”, ha añadido Daniel Clavero explicando más detalles de esta iniciativa.

Una cátedra que trabaja en varias investigaciones sobre la calidad de vida laboral de las personas con discapacidad y una herramienta pionera con un estudio basado en la IA para que “la plataforma desarrolle proyectos de vida”.

“De lo que más orgullosos estamos es de la publicación de artículos. Hay coautores que son personas con discapacidad. Es una cátedra por y para nuestro colectivo. Hace falta una mirada rigurosa para transformar muchas cosas. Trabajamos en muchos frentes para mejorar las condiciones de vida de esas personas”, ha finalizado.