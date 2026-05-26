La Junta distingue a la empresa Senior con el sello Óptima Castilla y León por ir más allá en la igualdad de oportunidades

Personal de Senior Servicios Integrales en tareas de mantenimiento y limpieza, actividad que forma parte de los servicios que presta la compañía en Castilla y León.

Senior Servicios Integrales, empresa filial de Clece, ha sido reconocida con el sello Óptima Castilla y León. Un distintivo que reconoce a las compañías que van más allá de las obligaciones legales vigentes e implantan voluntariamente medidas dirigidas a fomentar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

El galardón valora a su vez el impulso de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, además de las actuaciones encaminadas a promover una cultura corporativa basada en la igualdad de oportunidades.

Este reconocimiento oficial ha sido otorgado a Senior Servicios Integrales, que es, a su vez, la empresa con mayor plantilla de todas las entidades reconocidas en la convocatoria de 2026.

De esta manera, se consolida su posición como una de las principales empresas empleadoras del sector servicios en Castilla y León.

La concesión ha sido ya publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) el pasado 15 de mayo y acredita el compromiso de la empresa con la construcción de un entorno laboral más inclusivo, igualitario y respetuoso.

También ensalza el trabajo llevado a cabo por Senior Servicios Integrales para integrar la perspectiva de género en su modelo de organización y gestión.

A la hora de valorar la candidatura, la Junta ha tenido en cuenta el desarrollo y aplicación de su II Plan de Igualdad, que incluye medidas concretas en ámbitos como la selección y la contratación, la promoción profesional o la conciliación.

También incorpora actuaciones en materia de formación, la prevención del acoso, el seguimiento permanente de los objetivos de igualdad y la comunicación inclusiva.

Han destacado, igualmente, la implicación de la dirección y la representación legal de los trabajadores y la plantilla en el diseño, implantación y evaluación de las medidas incluidas en el plan, lo que consolida una estrategia transversal de igualdad dentro de la empresa.

Desde Senior Servicios Integrales han querido valorar este distintivo como un importante respaldo institucional a la labor desarrollada en los últimos años y lo consideran un estímulo para seguir avanzando "en políticas que favorezcan la igualdad real y efectiva dentro de la empresa".

La compañía cuenta en la actualidad con más de 4.600 profesionales e impulsa una "apuesta decidida" por la sostenibilidad, la responsabilidad social y la mejora continua, cuestiones que también han sido recientemente reconocidas con la obtención de la Medalla de Oro EcoVaids en sostenibilidad y diferentes certificaciones relacionadas con la calidad y la gestión responsable.