Los empresarios de Castilla y León coinciden: reducir el IRPF en el medio rural es una medida clave para fijar población

Reunión de la Junta Directiva de CEOE Castilla y León y el Comité Ejecutivo de CEOE Valladolid, con la intervención del presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio; el presidente de CEOE Valladolid, Carlos Magdaleno, y el alcalde de Mayorga, David de la Viuda, entre otros. Leticia Pérez Ical

Reducir la fiscalidad en el medio rural. Esta es la principal conclusión a la que se ha llegado este martes en una reunión de trabajo de la Junta Directiva de CEOE Castilla y León y el Comité Ejecutivo de CEOE Valladolid que se ha celebrado en Mayorga.

Una idea en la que también ha coincidido la Diputación de Valladolid, que ha participado con la presencia del vicepresidente de la institución, Víctor Alonso.

El acto tenía como objetivo acercar la actividad de las patronales autonómica y provincial al territorio, además de conocer de primera mano la realidad económica y empresarial de la comarca de Tierra de Campos.

El encuentro se ha celebrado en el Museo del Pan de Mayorga y ha servido para analizar los retos principales que afronta el medio rural en materia de actividad económica, empleo, inversión, despoblación, conectividad, suelo industrial, relevo generacional, vivienda y seguridad, pero también las oportunidades vinculadas al desarrollo empresarial de la comarca.

El presidente de CEOE Castilla y León, Santiago Aparicio, y de la sección provincial de la patronal en Valladolid, Carlos Magdaleno, han estado acompañados por el propio Víctor Alonso y por el alcalde de Mayorga, David de la Viuda.

Todos ellos han coincidido en la necesidad de reforzar la colaboración institucional y público-privada para crear oportunidades reales en el territorio.

De la Viuda ha agradecido a las dos organizaciones empresariales que hayan escogido Mayorga para celebrar esta jornada y ha destacado que "todos necesitamos empresas y empresarios en el medio rural".

Por eso, ha incidido en que "cualquier iniciativa que se lleve a cabo en el medio rural es muy bienvenida".

Magdaleno, por su parte, ha avisado de que los pueblos necesitan hechos más allá de compromisos porque "no se les apoya solo diciéndolo; se apoya con discriminación positiva, invirtiendo en él". "Si no, va a desaparecer", ha advertido.

En este sentido, el presidente de CEOE Valladolid ha defendido que territorios como Tierra de Campos necesitan de medidas concretas que permitan compensar las dificultades añadidas que hay para emprender, invertir y desarrollar actividad económica en el medio rural.

"No podemos medir la inversión solo por habitantes porque si lo hacemos así esta enfermedad acabará con el mundo rural", ha asegurado, después de referirse a la despoblación como "una enfermedad muy grave si no se trata a tiempo".

En esta misma línea, Santiago Aparicio ha destacado que la Comunidad dispone de importantes oportunidades, pero también presenta retos estructurales como la falta de infraestructuras adecuadas, la conectividad, la vivienda, la dificultad para atraer empresas y trabajadores, la despoblación y el relevo generacional.

"La despoblación se empieza a combatir cuando se crea inversión y empleo por parte de los empresarios", ha precisado el presidente de la CEOE Castilla y León, que ha insistido en que "si no hay empleo, no hay posibilidad de que estas tierras salgan adelante y se puedan desarrollar".

IRPF reducido en el medio rural

En este sentido, ante los medios de comunicación han reclamado adaptar las políticas públicas a la realidad rural, con medidas como una reducción del IRPF para quienes vivan en estos territorios, pero también más seguridad en municipios de la comarca ante la preocupación que hay por los robos de las últimas semanas.

La rebaja de esta fiscalidad la consideran una herramienta para fijar población y ha sido una idea compartida por todos, en la que además ha insistido el vicepresidente de la Diputación de Valladolid alegando que el aumento de la recaudación en los municipios de la provincia por parte del Estado ha de reinvertirse en esta reducción del IRPF.

"No es lo mismo montar una empresa en el medio rural que hacerlo en una capital de provincia", ha puntualizado el presidente de la CEOE Castilla y León.

Por eso, ha considerado que "hay que legislar de manera diferente y adaptarse a la realidad de estos territorios". En este sentido, ha subrayado que el "futuro del medio rural pasa por las empresas" porque si no las hay, "no hay posibilidad de que salga adelante".

Víctor Alonso, por otro lado, ha destacado que uno de los objetivos de la Diputación es desarrollar económicamente el territorio desde la colaboración público-privada, la cual ha calificado de "fundamental para desarrollar nuestra provincia y generar empleo".

El vicepresidente de la institución provincial puso a su vez en valor el trabajo que han hecho para impulsar suelo industrial en municipios alejados de Valladolid capital como San Miguel del Arroyo, Mayorga, Carpio o Villalón.

Y ha apostado por medidas fiscales que favorezcan la actividad empresarial en el medio rural, defendiendo que una bonificación en el territorio "puede ser uno de los grandes atractivos para que los empresarios puedan desarrollar su actividad y crear más empleo".