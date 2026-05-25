Trapa lanza el nuevo helado del verano: cremoso, sofisticado y muy goloso para reivindicar el placer del buen chocolate

Este verano, el chocolate se disfruta también en versión helada. Todo para combatir un calor que ya ha llegado a Castilla y León en los últimos días.

Chocolates Trapa y Helados Casty se unen para lanzar al mercado Luxus 74% Cacao by Trapa.

Se trata de un nuevo bombón helado que está concebido para quienes “buscan algo más que un simple helado de chocolate”.

“Es una experiencia intensa, cremosa y profundamente golosa que recuerda más a un bombón de alta chocolatería llevado al congelador que a un helado convencional”, señalan fuentes de Trapa.

Mientras Trapa celebra su 135 aniversario, Casty conmemora el 35 aniversario de Luxus, su gama más premium e icónica.

Dos empresas familiares españolas, con una larga trayectoria ligada al producto y al oficio, firman así una colaboración que reivindica el valor de hacer las cosas bien y el placer del chocolate de verdad.

Un bombón helado para los más chocolateros

Luxus 74 % Cacao by Trapa nace con la intención de trasladar la intensidad y profundidad de un buen bombón de chocolate al universo del helado.

Está elaborado con tres chocolates; relleno de una crema de chocolate negro, con una salsa de varios chocolates y recubierto con unacobertura de chocolate Trapa 74 % cacao, que aporta carácter, matices tostados y una intensidad poco habitual en este tipo de productos y que conecta con el creciente interés por chocolates con altos porcentajes de cacao.

Lejos de fórmulas excesivamente dulces o artificiales, este lanzamiento responde a una tendencia cada vez más clara: consumidores que buscan productos más auténticos, sabores intensos y propuestas donde el ingrediente principal se note de verdad.

Así, la experiencia de su degustación recuerda más a la de morder un bombón artesano que a la de tomar un helado tradicional: la cobertura cruje, el interior se funde lentamente y el cacao permanece largo tiempo en boca, creando una sensación rica, envolvente y sofisticada.

Este lanzamiento se integra además dentro de la gama Luxus, la línea más exclusiva de Helados Casty, reconocida por sutextura más cremosa, la cuidada selección de ingredientes y una cobertura de alta calidad. El resultado es un bombón helado equilibrado y sofisticado, que combina la excelencia del chocolate Trapa con el saber hacer heladero de Casty.

Luxus 74 % Cacao by Trapa puede encontrarse en tiendas de proximidad repartidas por todo el territorio nacional, así como en bares, restaurantes, terrazas y piscinas.

Además, cadenas como Unide o E.Leclerc ya han incorporado esta referencia a su gama de productos, ampliando así su presencia en el canal retail.

Dos marcas y un mismo ADN

La alianza entre Trapa y Casty responde a una visión compartida. Ambas son marcas familiares, nacidas del trabajo artesanal, con una fuerte identidad, arraigadas a su territorio y unidas por una misma forma de entender la calidad, el producto bien hecho y la innovación desde la tradición.

Fundada en 1891 por los monjes trapenses de San Isidro de Dueñas (Palencia) y artífice de los primeros bombones que se fabricaron en España en los años 60, Trapa inició en 2013 una nueva etapa de crecimiento.

Desde entonces, la compañía, de capital 100 % español, ha experimentado un crecimiento sostenido a doble dígito, posicionándose entre losonce principales fabricantes de productos de chocolate y cacao en España y compitiendo con grandes multinacionales del sector.

En los últimos años, Trapa ha ampliado su catálogo más allá de bombones y tabletas, incorporando turrones, chocolates solubles, chocolate a la taza, productos para hostelería y nuevos formatos que le han permitido consolidar su posición como referente.

Con Luxus 74 % Cacao by Trapa, la marca celebra su aniversario explorando nuevos territorios como el helado, pero manteniendo intacto su compromiso con el chocolate de calidad.

Por su parte, Helados Casty, nacida enTalavera de la Reina en 1982, representa el espíritu del helado artesano llevado a escala industrial sin perder su esencia.

Fundada por José Fernández Gómez y María del Pilar Castillejo, la compañía ha crecido desde un pequeño obrador familiar hasta convertirse, hoy, en una de las fábricas de helados más modernas de Europa, con la segunda generación al frente del proyecto y una clara vocación por el trabajo bien hecho.

Con más de 250 referencias y presencia en tiendas, supermercados y hostelería, Casty ha sabido mantener intactos los valores de sus orígenes: el cuidado del producto, la cercanía, la innovación constante y el cariño en cada elaboración.