Los trabajadores de Eurocaja Rural en CyL se miden en el Desafío: 1.400 empleados de 27 provincias y 11 comunidades

Los trabajadores de Eurocaja Rural en Castilla y León participarán, entre el 25 y el 30 de mayo, en los Juegos Deportivos 'Desafío 2026'. Una iniciativa en la que se medirán a 1.400 empleados de la entidad procedentes de 27 provincias y 11 comunidades autónomas.

La cita tendrá lugar, por segunda vez consecutiva, en la Finca El Retamar, situada en Orgaz (Toledo). El Desafío es una de las iniciativas internas de Eurocaja Rural con mayor impacto social en la empresa.

En ella se integran actividades de entretenimiento y ocio deportivo, con el objetivo de fomentar el trabajo en equipo y la comunicación, reconocer el esfuerzo de los profesionales y ser punto de encuentro entre la plantilla y los cuadros de mando.

Trabajadores de Eurocaja Rural se medirán en el Desafío entre el 25 y el 30 de mayo.

Esta acción integradora promueve la cooperación y la participación, el compañerismo, la motivación y el espíritu deportivo, además de un carácter competitivo que estimula el afán de superación personal y colectivo.

Los participantes, tal y como marca la tradición, se organizarán por departamentos y áreas en ocho equipos, con una media de cerca de 300 participantes cada día.

El evento fue celebrado por primera vez en 2005 con alrededor de 300 trabajadores de las cinco provincias de Castilla-La Mancha, pero ahora ya casi llega al millar y medio y llama a empleados de todo el área de actuación de la entidad.

Debido a la expansión de la red comercial y apertura de nuevas oficinas de Eurocaja Rural, cada año vienen incorporándose más de medio centenar de nuevos participantes a estos juegos.

La jornada se iniciará con la recepción de los participantes y la bienvenida a los equipos. Por la mañana habrá pruebas y actividades, terminando con un almuerzo de confraternización, junto con la entrega de diplomas y medallas.

Las competiciones están supervisadas por monitores especializados y cada actividad está cuidadosamente diseñada para estimular el trabajo en equipo, la superación personal, la estrategia y la comunicación.

Habrá un equipo sanitario completo, para atender urgencias, y hasta una UVI móvil, médico y técnico sanitario.

Como broche de estos juegos, el sábado 30 de mayo tendrá lugar la Gran Final, enmarcada en el Día de la Familia, jornada que pretende reforzar los lazos entre los compañeros y sus seres queridos junto a actividades recreativas para niños y familiares de los empleados.

Para este día se calcula una asistencia de alrededor de 3.000 personas como punto final a cinco días intensos de competición sana.