Iberaval planta casi 700 árboles con la venta de sus ordenadores obsoletos y genera empleo para personas con discapacidad

Presentación del acuerdo entre Iberaval, Bosquia y Fundación Sifu para el proyecto de reforestación social en el municipio madrileño Paracuellos del Jarama

Iberaval ha puesto en marcha un proyecto de acción social y medioambiental que vincula la economía circular, la inserción laboral y la recuperación de entornos naturales.

La entidad destinará una donación de 3.000 euros a la creación de un espacio verde protegido en la zona de Paracuellos del Jarama, en la Comunidad de Madrid.

La particularidad de la iniciativa reside en el origen de los fondos, obtenidos íntegramente mediante la venta de ordenadores obsoletos de la empresa a su propia plantilla, y en su claro impacto social.

Y es que los trabajos de plantación darán empleo directo a personas con discapacidad a través del Centro Especial de Empleo (CEE) de Grupo Sifu, bajo la dirección técnica de la firma medioambiental Bosquia.

Esta aportación se ha canalizado mediante el acuerdo sellado por Cristina Cordero y Rafael Ceballos, responsables de Talento y Personas y IT de Iberaval, con Guillermo Gutiérrez, director de Fundación Sifu, y Marcos Montes, director de Desarrollo Corporativo de Bosquia Nature.

Casi 700 árboles

El proyecto técnico, denominado 'Reposición de marras Paracuellos del Jarama', prevé la colocación de 687 árboles a partir de mediados de octubre de 2026.

El ecosistema se recuperará utilizando un mix optimizado de especies autóctonas compuesto por un 50% de encina, un 30% de pino y un 20% de enebro.

Esta reforestación se integra en una estrategia ambiental reciente, más amplia, por parte de Iberaval, que incluye la compensación formal de su huella de carbono de los ejercicios 2023 y 2024, gestionada junto a la firma especializada Omawa.

Iberaval compensó, en el proyecto correspondiente a 2023, un total de 145 toneladas de CO2 equivalentes repartidas entre proyectos del Ministerio para la Transición Ecológica en Cebreros y Hoyo de Pinares (Ávila) y proyectos internacionales de la ONU.

Por su parte, en el ejercicio de 2024 la compensación ascendió a un total de 251 toneladas de CO2 equivalentes bajo los mismos alcances y ubicaciones reguladas, consolidando el balance sostenible global de la organización.

Compensar la huella de carbono

Iberaval compensa su huella de carbono, según consta en el Registro de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos de Absorción de CO₂ del Miteco, desde la huella correspondiente al ejercicio 2022.

La sociedad ya medía sus emisiones desde 2018 y figuraba inscrita en el Registro Nacional desde mayo de 2020, pero la primera compensación pública localizada en el listado oficial corresponde a 2022.

Bosquia Nature, por su parte, es una organización de carácter ambiental especializada en la ejecución de reforestaciones y preservación de la biodiversidad mediante el uso de especies autóctonas.

También en la consultoría estratégica para el desarrollo de proyectos de compensación de huella de carbono y dinámicas corporativas.

Por último, Grupo Sifu es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como objetivo promover y fomentar la integración social y laboral de las personas con discapacidad.

Para ello, desarrolla acciones de sensibilización y concienciación, de integración social y laboral, y proyectos de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

Colaboración público-privada

Iberaval forma parte del perímetro de apoyo a las empresas de la Junta y opera con productos bonificados dirigidos a pymes, como los incluidos en Icecyl Financia, además de un Instrumento Financiero de contragarantía para la competitividad empresarial.

Este instrumento busca canalizar recursos públicos para facilitar financiación a pymes, autónomos y midcaps, con una dotación de 30 millones de euros.

Además, cuenta con un límite por operación de 2,5 millones de euros y una previsión de préstamo medio avalado en torno a 160.000 euros, según los cálculos de la Junta de Castilla y León.

La entidad canaliza actualmente, en colaboración con Icecyl, financiación bonificada para proyectos empresariales vinculados a la sostenibilidad a través de la línea 'Financiación Fondo Energético y Sostenibilidad'.

Dicha línea permite financiar inversiones y circulante destinados a reducir el consumo energético y las emisiones de CO₂, así como proyectos sostenibles o empresas con certificación en sostenibilidad.

Ello con importes de hasta 500.000 euros, plazos de hasta 180 meses y una bonificación máxima del 2,5%.