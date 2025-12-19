Iberaval sostiene ya 276.000 puestos de trabajo con su financiación a pymes, un 70% de ellos en Castilla y León

Iberaval había facilitado 572 millones de euros a pymes, autónomos y emprendedores al cierre de noviembre, en un total de 4.960 operaciones.

Con esta actividad se refuerza el funcionamiento de una entidad que ya acumula un riesgo vivo -importe financiado activo en expedientes de la sociedad de garantía (SGR)- de 1.738 millones de euros, un 5,2 por ciento más que lo que marcaba esa ratio hace ahora un año. Dicha financiación contribuía al sostenimiento de más de 276.000 empleos en ese momento, mayoritariamente en Castilla y León (70%), pero también en aquellas comunidades autónomas en las que tiene presencia Iberaval, que son La Rioja, Madrid, Galicia y, desde hace unas semanas, Castilla-La Mancha.

Por sectores, los más activos en los diez primeros meses del año han sido, por este orden, Comercio (27%), Industria (22%) y Servicios (20%). Entre los tres, han supuesto casi un 70 por ciento del importe facilitado por Iberaval a proyectos empresariales.

Otro dato que se ha puesto encima de la mesa ha sido el avance en la financiación a las operaciones de inversión, que se situó en el 32 por ciento, frente al 68 por ciento, aún mayoritario, de las referidas a necesidades de liquidez, por parte de las empresas.

Iberaval culminó el undécimo mes de 2025 con un total de 40.419 socios, lo que supone casi un 3 por ciento más frente a noviembre del pasado año, de los cuales 140 son institucionales. El capital suscrito por todos ellos asciende a 118,7 millones de euros.

Proceso Sogarca

César Pontvianne ha indicado, en referencia al proceso de fusión por integración con la sociedad cántabra Sogarca, que el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa autorizó en noviembre el proceso de integración. Ésta cuenta con informe favorable previo de Banco de España, sin limitación alguna, por lo que en estas semanas se culminarán todos los trámites para que se complete la operación, que busca reforzar el respaldo financiero a las pymes de esa comunidad autónoma. De hecho, ha informado el presidente de la SGR, Iberaval abrirá próximamente, en el centro de Santander, una oficina en la que se dará respuesta a las necesidades de las empresas cántabras.

Minutos antes de arrancar el citado Consejo de Administración, el presidente de Iberaval, César Pontvianne, ha firmado en la sede de la sociedad de garantía de origen castellano y leonés, el documento con las escrituras de la fusión, junto al vicepresidente de Sogarca, la entidad absorbida, que es Ramón Polvorosa.

Colaboración público-privada

En el Consejo de Administración de Iberaval se puso en valor el respaldo de administraciones públicas como la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICECYL), que ha aportado, a partir de las líneas Icecyl Financia un total de 15,3 millones de euros, con destino finalista a la financiación de las pymes castellano y leonesas.

A ese importe se han sumado recientemente otros 10 millones de euros para el fondo de provisiones técnicas de la SGR, con vistas a reforzar su solvencia y apoyar operaciones en las que se pueda realizar un desembolso de cantidades elevadas.

Pontvianne remarcó igualmente el respaldo que brindan la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja (ADER), con ADER Financia; o el Instituto Gallego de Promoción Económica (IGAPE), a partir de sus líneas bonificadas. Asimismo, colabora con la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA), que depende del Ministerio de Industria y Turismo, que brinda reavales a las operaciones.

Iberaval gestiona con la Junta de Castilla y León el Instrumento Financiero de Contragarantía para la Competitividad Empresarial, cofinanciado con fondos FEDER de la UE, dentro del Programa Operativo Castilla y León 2021-2027. Está dotado con 60 millones de euros, con un límite máximo de 2,5 millones por operación.