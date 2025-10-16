Iberaval facilita 439 millones de euros en avales durante 2025: el 70% para empresas de servicios, industria y comercio

Iberaval ha facilitado avales financieros por valor de 439 millones de euros durante los primeros nueve meses de 2025. Se han tramitado 3.919 expedientes y el importe medio de las operaciones es de 168.000 euros.

Durante este periodo el 70% de las operaciones se han realizado con proyectos empresariales de los sectores de servicios, industria y comercio. Estos tres sectores se han financiado con 304 millones de euros facilitados por la sociedad de garantía.

El primer lugar lo ocupa el comercio. Iberaval facilitó 121 millones de euros para empresas, pymes y autónomos de este sector. Se realizaron un total de 898 operaciones. La industria registró 472 expedientes por valor de 95 millones de euros. El sector servicios supuso 88 millones de euros con 1.244 expedientes.

Muy lejos se sitúan otros sectores económicos. En la construcción se financiaron proyectos por 62 millones de euros, transporte 33 millones y hostelería 32 millones. El sector primario gestionó operaciones por 9 millones de euros.

El presidente de Iberaval, César Pontvianne, ha destacado como va ganando peso la industria dentro de la actividad de la sociedad de garantía. "Aunque porcentualmente acumule un menor número de iniciativas, ya supera los 200.000 euros de media por operación". Lo ha explicado durante su intervención en el Consejo de Administración ordinario que ha celebrado la sociedad.

Iberaval alcanza un riesgo vivo, que supone el importe total de financiaciones activas, de 1.713 millones de euros a través de 23.000 operaciones. La sociedad de garantía es líder de su sector con un crecimiento en cuatro años del 30%. Además, su actividad permite 257.000 puestos de trabajo.

Los proyectos de inversión han supuesto en lo que va de año un 30,8% de todas las operaciones aprobadas. Iberaval respaldó sobre todo a pymes, un 43,3%. Le siguen por tamaño las pequeñas empresas que concentran el 41,2% de las operaciones y las medianas empresas con un 15,5%.

La sociedad de garantía tiene en la actualidad 40.079 socios, de los cuales 140 son institucionales o protectores. Su capital social asciende a los 117 millones de euros, un 9% más que al finalizar el mismo periodo de 2024. Recibe apoyo de instituciones públicas de Castilla y León, Galicia y La Rioja, así como organismos nacionales del Ministerio de Industria y Turismo.

Pontvianne considera efectiva la colaboración público - privada porque ha demostrado ante las empresas "eficiencia y agilidad".

Iberaval gestiona además junto a la Junta de Castilla y León 60 millones euros de fondos Feder. Se trata del Instrumento Financiero de Contragarantía para la Competitividad Empresarial incluido el programa operativo 2021 - 2027. Con este mecanismo se están avalando préstamos por una media de 160.000 euros.