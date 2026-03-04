Mercadona estudia abrir un nuevo supermercado en Valladolid: conllevaría el cierre de otro

Un trabajador de Mercadona en un establecimiento de la compañía.

Mercadona ha iniciado los trámites para “ver la opción de instalarse en la calle Puente Colgante, esquina con calle Gabilondo en el año 2027”, como han confirmado fuentes de la marca a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“En caso de ejecutarse se cerraría la tienda de Gabilondo en un proyecto que está en una fase muy inicial”, han asegurado las mismas fuentes, que confirman que “si todo va bien abriría el año que viene” en el local que ha dejado vacío Supercor.

En Valladolid hay abiertos 15 supermercados, 13 en la capital y tres más en Laguna de Duero, Arroyo de la Encomienda y Medina del Campo. En total, en Castilla y León, contamos con 63 establecimientos.

Para 2027, si todo va bien, la idea es que Valladolid cuente con 16 supermercados, los que ya tiene, este de calle Puente Colgante con Gabilondo, uno más en Parquesol que se encuentra en obras y restando el cierre del de Gabilondo.