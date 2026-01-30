Caja Rural de Zamora lanza un plan de pensiones que es líder en España, con una rentabilidad de más del 53%

Planificar la jubilación se ha convertido en un objetivo clave para garantizar estabilidad económica a largo plazo. Ante un escenario en el que la seguridad financiera es esencial, contar con estrategias de ahorro complementarias y productos de inversión rentables resulta fundamental para mantener un nivel de vida cómodo durante la jubilación.

En este sentido, Caja Rural de Zamora apuesta por la planificación financiera a largo plazo, destacando la rentabilidad de su fondo RGA Renta Variable, que ha registrado ganancias significativas. Este plan de pensiones ofrece a los clientes una herramienta sólida para complementar la pensión pública y asegurar un futuro económico más estable y cómodo.

La revalorización media de estos productos de inversión en Bolsa durante el último año alcanzó un 11,99%, sin embargo, el plan de pensiones RGA Renta Variable Española se consolidó como el fondo de pensiones más rentable de 2025, logrando una ganancia del 53,39%, bajo la gestión de RGA Seguros, de Grupo Caja Rural.

Planes adaptados

Los especialistas de Caja Rural de Zamora recuerdan que, aunque las pensiones públicas constituyen una base económica sólida, contar con un plan de pensiones como el RGA Renta Variable permite reforzar los ingresos durante la jubilación. La entidad proporciona productos financieros de ahorro y asesoramiento personalizado para que cada cliente pueda planificar su jubilación según sus necesidades y objetivos.

La rentabilidad del RGA Renta Variable refuerza la seguridad económica de sus partícipes, ofreciendo alternativas de ahorro con potencial de crecimiento sin renunciar a la cercanía y confianza que caracterizan a la banca cooperativa.

Caja Rural de Zamora ofrece planes de pensiones y cuentas de ahorro adaptadas a cada etapa de la vida, con ventajas y condiciones especiales para los pensionistas, reafirmando su compromiso de acompañar a los clientes en todas las fases de su vida financiera.

Sobre Caja Rural de Zamora

Caja Rural de Zamora es una entidad financiera cooperativa que ofrece soluciones de ahorro,inversión, crédito y planificación financiera adaptadas a las necesidades de particulares, autónomos y empresas.

La entidad acompaña a sus clientes en todas las etapas de la vida, promoviendo la seguridad económica, la gestión responsable de los ingresos y el acceso a productos financieros flexibles y adaptados a cada necesidad.

Comprometida con la cercanía y la atención personalizada, Caja Rural de Zamora continúa expandiendo su presencia en sus territorios, con la apertura de nuevas oficinas que permiten estar más cerca de sus clientes y ofrecer un servicio directo, ágil y de confianza. Gracias a esta expansión, la entidad refuerza su vocación de apoyo al desarrollo económico local y de acompañamiento constante a sus clientes y socios.