"Estaremos a vuestro lado": Caja Rural de Zamora y el Colegio de Ingenieros de Caminos unen fuerzas con un nuevo convenio

El decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Castilla y León, Jorge E. Lucas Herranz, y el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, tras la firma del convenio, este lunes

Caja Rural de Zamora y el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Castilla y León han unido sus fuerzas este lunes con un convenio de colaboración. El decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Castilla y León, Jorge E. Lucas Herranz, y el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, han firmado el convenio en un acto celebrado en Valladolid. "Estaremos a vuestro lado", ha señalado Prieto, asegurando que Caja Rural de Zamora será un "aliado" del Colegio.

"Seguimos sumando y creciendo, seguimos haciendo cosas y estando al lado de la sociedad y quiero agradecer al decano y al secretario del Colegio primero las facilidades, es fácil entenderse cuando la gente quiere construir. Queremos hacer que los profesionales de este mundo de la ingeniería tan importante se sientan más cómodos en la profesión", ha destacado el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural de Zamora.

Prieto ha sido rotundo. "Hoy empezamos un noviazgo que acabará en un feliz matrimonio, un camino de colaboración mutua en el que no solo firmamos unas condiciones financieras preferenciales y un trato financiero preferencial para los colegiados y el Colegio e iniciamos un camino en el desarrollo social", ha señalado.

Y ha insistido en que estarán "al lado" del Colegio y le "acompañarán" en sus actividades. "Tenéis un aliado que es Caja Rural de Zamora que va a estar al lado del Colegio. No seremos la mejor entidad bancaria pero somos la que mejor trata a la gente, para nosotros es una ventaja que somos de la tierra, la cercanía y la preocupación por el presente y el futuro. Para nosotros lo que pasa en Valladolid y Castilla y León es muy importante porque somos de aquí. Seguro que este será el principio de muy buenas cosas", ha zanjado.

Una colaboración "fructífera"

El decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Castilla y León, Jorge E. Lucas Herranz, ha agradecido a la entidad bancaria su voluntad de llegar a esta colaboración. "Ha sido fácil y será fructífera a lo largo del tiempo, para nosotros es un placer y una obligación estar al lado de nuestros colegiados y de Castilla y León", ha señalado.

"Estar con una entidad como la Caja Rural de Zamora nos satisface muchísimo poder llegar a ese tipo de acuerdos y poder colaborar con entidades que trabajan para la zona, para las empresas y para nuestros colegiados que es a los que nos debemos", ha añadido.

Y ha recordado que "son de la zona y tienen una serie de ventajas de cercanía". "A través de su Fundación, a través de actos que nosotros hacemos, porque nosotros como Colegio funcionamos para la sociedad, trabajamos para resolver problemas para la sociedad y necesitamos muchas veces financiación, apoyo y ayuda de entidades que están dispuestas a darla. Encantado de haber firmado este convenio y esperemos que sigamos mucho tiempo funcionando y colaborando", ha finalizado el decano.