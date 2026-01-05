Zamora reúne a 250 ajedrecistas de nueve países en el Torneo de Reyes en su edición más internacional

El viernes día 2 comenzó en Zamora el Open Internacional Torneo de Reyes de Ajedrez, organizado por el Club Deportivo de Ajedrez Zamora. La cita celebró su décimo sexta edición en formato festival, con varios torneos paralelos de ajedrez infantil, relámpago o blitz y ajedrez rápido, consolidando una de las convocatorias más amplias de su historia.

La edición ha contado con la colaboración de instituciones públicas como el Ayuntamiento de Zamora y la Diputación Provincial, además de patrocinadores privados como Grupo Tecozam, Ferfesa y Caja Rural de Zamora.

El torneo se ha desarrollado durante todo el fin de semana y reunió a jugadores nacionales e internacionales en un mismo espacio competitivo.

Open Internacional Torneo de Reyes de Ajedrez

La jornada del viernes por la mañana estuvo dedicada al Torneo de Reyes Infantil, que regresó a la competición tras décadas de inactividad, ya que no se celebraba desde 1990.

En esta ocasión tuvo lugar la quinta edición, disputada entre las 10.00 y las 13.00 horas, con la participación de 40 jugadores de las categorías sub14, sub12 y sub10.

La vencedora absoluta fue la santanderina Jana Zemler Hoppe, que se proclamó campeona invicta con seis puntos en seis rondas.

El segundo puesto fue para el zamorano Diego Campano y el tercero para el leonés Lucas Marcos. Por categorías, se coronaron campeones James Alejandro Rojas en sub14, Miguel Nieto Tabera en sub12 y David Presedo en sub10.

La entrega de trofeos contó con la presencia del diputado de Deportes Juan del Canto y de Laura Huertos, en representación de Caja Rural de Zamora, junto a José Vaquero y Aurelio Antón, director del torneo.

La competición fue arbitrada por José Vaquero y Aurelio Antón y se desarrolló sin incidencias. Desde la organización se destacó el balance positivo del regreso de esta prueba infantil, que dejó "muy buen sabor de boca" tras su recuperación.

Por la tarde comenzó la primera edición del Torneo de Reyes de Ajedrez Relámpago o Blitz, disputado a un ritmo de tres minutos más dos segundos de incremento por jugada.

El torneo arrancó con 100 jugadores procedentes de nueve países y una notable presencia de ajedrecistas titulados, entre ellos grandes maestros, maestros internacionales y maestros FIDE.

El triunfo en esta primera edición fue para el gran maestro José Martínez Alcántara, de México, que se impuso invicto con ocho puntos en nueve rondas, fruto de siete victorias y dos tablas.

Completaron las primeras posiciones Eduardo Iturrizaga, Antonio Rupérez, Ibragim Khamrakulov y Carlos Albornoz. La entrega de premios se celebró a las 20.00 horas con la asistencia del concejal de Deportes Manuel Alexandre y de Laura Huertos, acompañados por el director del torneo.

El sábado por la mañana comenzó el Open Internacional Torneo de Reyes de Ajedrez, el evento principal del festival. La competición se disputó por sistema suizo a ocho rondas, cuatro por la mañana y cuatro por la tarde, con una participación cercana a los 150 jugadores, superando las cifras de la edición anterior.

El torneo ha reunido a jugadores de nueve nacionalidades y a 30 ajedrecistas titulados, entre ellos diez grandes maestros y ocho maestros internacionales.

Desde el Club Deportivo Ajedrez Zamora se subrayó la relevancia de esta edición, considerada "el torneo más fuerte que ha habido en Zamora en cuanto a Maestros y Grandes Maestros", con la presencia de figuras destacadas del ajedrez internacional.

La competición se desarrolló con total normalidad y fue arbitrada por el árbitro FIDE Pedro Galán. El campeón del torneo volvió a ser José Martínez Alcántara, que logró siete puntos, con seis victorias y dos tablas.

El segundo puesto fue para el cubano Lennis Martínez, repitiendo clasificación respecto al año anterior, y el tercero para Carlos Albornoz, también de Cuba.

En la entrega de premios participaron el concejal de Deportes Manuel Alexandre, Ángel Fernández de Ferfesa y el consejero delegado del Grupo Tecozam, Iván Gómez. La organización reforzó este año la presencia femenina, con mejores premios, y la campeona femenina fue la salmantina Lucía Sánchez Elena, que finalizó en el puesto 32 de la clasificación general.

La participación local alcanzó los 25 jugadores zamoranos, con una destacada actuación de los integrantes del Club Deportivo Ajedrez Zamora, que ocuparon las tres primeras posiciones locales.

También se registró una amplia presencia de jugadores de las categorías supra 50 y supra 65, que sumaron aproximadamente un tercio del total de participantes.

Desde Caja Rural de Zamora indican que esta edición ha superado los resultados del año anterior y se expresó la intención de seguir mejorando con el apoyo de patrocinadores y colaboradores.

El Torneo de Reyes de Zamora se sitúa así "entre uno de los mejores de España", según apuntan desde la entidad, con el objetivo de continuar elevando su nivel competitivo y consolidar el Open Zamorano en el calendario nacional.