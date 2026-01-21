Zamora reunirá a expertos de España y Portugal para debatir cómo mejorar la calidad y seguridad de la leche

Heliodoro Rodríguez Tejedor, presidente de Leche Gaza; Laura Huertos, técnico de Comunicación de Caja Rural de Zamora, y Manuel Morales, veterinario zamorano y uno de los organizadores de los IV Encuentros Ibéricos de Calidad de la Leche

La Asociación Nacional de Especialistas en Medicina Bovina de España (Anembe) y el Conselho Portugués de Saúde do Úbere organizarán en Zamora los IV Encuentros Ibéricos de Calidad de la Leche, que se celebrarán los días 29 y 30 de enero de 2026.

En el Palacio de la Alhóndiga como escenario, analizarán seis estrategias de trabajo según el tipo de explotación con un objetivo común: la excelencia en la calidad de la leche.

La cita alterna cada año su sede entre Portugal y España y, en esta edición, recala en Zamora, una ciudad especialmente vinculada al sector ganadero.

Los encuentros se desarrollarán el jueves en horario de tarde y el viernes por la mañana, con la participación de veterinarios y especialistas procedentes de distintos puntos de la península ibérica.

La técnico de comunicación de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos, como entidad patrocinadora, ha manifestado que la entidad está "encantada de colaborar y de formar parte de estos encuentros", subrayando la relación directa de Zamora "con el mundo animal".

Laura Huertos también ha querido recalcar el interés de las ponencias y mesas redondas previstas, abiertas a todos los profesionales y personas interesadas.

Además, la representante de Caja Rural puso en valor la colaboración entre entidades españolas y portuguesas y agradeció la implicación de las empresas participantes, entre ellas Leche Gaza.

Por su parte, el veterinario zamorano Manuel Morales, uno de los organizadores, expresó su "honor y orgullo" por representar a Anembe, asociación a la que pertenece desde hace 29 años y que agrupa a más de 1.100 veterinarios de campo especializados en disciplinas como reproducción, manejo, bienestar animal, podología o calidad de leche.

Morales ha sido el encargado de detallar que estas jornadas se enmarcan en el objetivo principal de la fundación, centrado en la divulgación del conocimiento científico.

Además, busca dar visibilidad al trabajo diario que realizan veterinarios y ganaderos en las explotaciones, un trabajo que, según ha señalado, "repercute luego en la salud de las personas".

El lema de esta edición es "seis estrategias de trabajo según el tipo de explotación y un mismo objetivo: la excelencia en calidad de leche".

Morales también ha precisado que la calidad no se aborda únicamente desde la productividad o la rentabilidad, sino también como "un pilar fundamental de la seguridad alimentaria".

El programa comenzará el jueves 29 de enero a las 15.00 horas con el acto inaugural. A continuación, entre las 15.30 y las 17.30 horas, se desarrollará el Bloque I, dedicado a las explotaciones convencionales, en el que intervendrán Mónica García, del Centro Veterinario Meira de Lugo, y João Sousa, de Segalab, con sede en Argivai, Portugal. Este bloque abordará las estrategias de trabajo en granjas de perfil familiar y ordeño tradicional.

Tras una pausa café entre las 17.30 y las 18.00 horas, la jornada continuará con el Bloque II, centrado en las explotaciones XL, que se celebrará de 18.00 a 20.00 horas.

En este espacio participarán Cristian Paniagua Echevarria, de Gescal, en León, y Ema Roque, de Diessen S.V., en Évora, Portugal, analizando modelos de gran tamaño con una gestión más empresarial.

La jornada del viernes 30 de enero comenzará a las 9.30 horas con el Bloque III, dedicado a las explotaciones robotizadas, que se prolongará hasta las 11.30 horas.

En este apartado intervendrán Borja Apellániz, de Albaikide, en Navarra, y Luis Pinho, de S.V.A., de Fradelos, Portugal, centrando sus ponencias en el uso de la robótica y del análisis de datos en la toma de decisiones relacionadas con la calidad de la leche.

Tras una pausa café entre las 11.30 y las 12.00 horas, el programa continuará con la ponencia titulada 'Inmunología en periparto y su papel en la salud de ubre", que se impartirá de 12.00 a 13.00 horas a cargo de Julio Benavides, investigador del CSIC en León, considerada la charla magistral de los encuentros.

El cierre del programa llegará entre las 13.00 y las 13.30 horas con la sesión titulada 'Leche Gaza, una apuesta por la calidad', en la que participarán José Luis Calvo y el ganadero zamorano Félix Roncero.

Los organizadores han querido otorgar un protagonismo especial a esta empresa por su trayectoria y su vinculación histórica con el sector ganadero de la provincia.