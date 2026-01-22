El evento de belleza canina que reunirá en Zamora a visitantes de toda Europa: 160 perros y jueces de cuatro países

El recinto ferial Ifeza de Zamora acogerá los próximos 24 y 25 de enero el ABKC San Antón Trophy 2026, un evento internacional de belleza canina que reunirá en la ciudad a alrededor de 160 ejemplares de Bulldog Francés, Dachshund y American Bully procedentes de España y de distintos países europeos.

El certamen se desarrollará durante ambas jornadas en horario ininterrumpido de 9:00 a 20:00 horas. A lo largo del fin de semana se celebrarán cuatro shows oficiales de la ABKC, en los que competirán perros de alto nivel, consolidando a Zamora como punto de referencia internacional dentro del sector canino.

La entrada al evento será gratuita, lo que permitirá acercar este tipo de competiciones al público general y facilitar la asistencia de aficionados, familias y visitantes interesados en el mundo canino. La organización prevé una afluencia constante de público durante los dos días de celebración.

El ABKC San Antón Trophy 2026 contará con la presencia de cuatro jueces internacionales procedentes de España, Holanda, Polonia y México.

Esta diversidad refuerza el prestigio del certamen y su proyección exterior, además de atraer a criadores, expositores y aficionados de distintos países.

Más allá del ámbito deportivo y cultural, el evento supondrá un impulso turístico y económico para la ciudad. Participantes, jueces y acompañantes se alojarán en hoteles de Zamora y generarán actividad durante todo el fin de semana, contribuyendo a la dinamización del comercio y los servicios locales.

Desde Caja Rural de Zamora, entidad colaboradora del evento, se subraya la importancia de apoyar iniciativas que fomenten el turismo, la proyección exterior de la provincia y el desarrollo económico local.

La entidad asegura que así mantiene su compromiso con este certamen, al que respalda como en ediciones anteriores, y con actividades que "enriquecen la vida social, cultural y económica del territorio".