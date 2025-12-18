Crecimiento imparable: Caja Rural de Zamora prevé abrir nuevas sucursales en Madrid y Valladolid durante 2026

Caja Rural de Zamora abrirá en 2026 nuevas sucursales en Madrid y en Valladolid, en la que la cooperativa de crédito contará, “probablemente, con la red física de oficinas más amplia” de la capital vallisoletana. “Abriremos alguna otra”, puntualizó el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Caja, Narciso Prieto.

“Estamos muy agradecidos. Vivimos en un mundo digital pero vivimos en un mundo en el que la gente necesita que la atiendan. Y yo creo que nosotros representamos perfectamente ese modelo y hemos sabido adaptarnos a los tiempos y nos preocupamos por la gente”, aseguró.

Narciso Prieto hizo estas declaraciones en el Centro Social de Caja Rural de Zamora, junto con el director de Ecova Estudios, Juan Carlos de Margarida, y el delegado de Ecova en Zamora, Raúl Zurrón, antes de la presentación del informe realizado por el Observatorio Económico de Castilla y León correspondiente al tercer trimestre de 2025 y la exposición de las perspectivas para 2026.

“Compromiso”

“Somos una banca local y, de ahí, el compromiso, la preocupación y la insistencia, porque entendemos que hay que insistir en trabajar juntos y en no rendirnos. Hay que trabajar con cabeza”, recalcó.

“La Caja siempre ha sentido una enorme preocupación por nuestra tierra. Tenemos el compromiso absoluto de apoyar a nuestras empresas, a las familias y el desarrollo social. Nuestra filosofía y nuestros valores van apegados a esa realidad de la que queremos salir”, insistió.

En este contexto, Narciso Prieto recalcó la necesidad de “salir de la cola de la despoblación”, es un problema que “nos lastra de manera importante” y apostilló: “Creemos que Zamora necesita un tratamiento muy especial porque somos pocos y nosotros solos no podemos, aunque queramos”.

Igualmente, valoró la “participación” de la cooperativa de crédito “en el compromiso” con las instituciones públicas. “Con la Junta, la Diputación, los ayuntamientos, las empresas, las entidades sociales y económicas. Los datos no son malos. Aunque el crecimiento se ralentiza, los datos ‘macro’ son buenos, pero la realidad ‘micro’ de los territorios es absolutamente desigual y el noroeste de España está sufriendo un castigo grande”, advirtió.

“Hay que seguir perseverando y ser optimistas, esa positividad realista, como decimos en la Caja. Debemos creer en lo que hacemos todos los días y hay que intentar que las palabras se corroboren con hechos y que la unidad sea real. Que los que realmente quieren estar juntos trabajen de verdad por el desarrollo de los territorios”, concluyó.