Caja Rural de Zamora impulsa el deporte inclusivo apoyando económicamente al equipo Genuine de la Cultural Leonesa

Caja Rural de Zamora ha formalizado un nuevo acuerdo de colaboración con la Cultural y Deportiva Leonesa. La firma se enmarca en el convenio anual que ambas partes mantienen y que refuerza la apuesta conjunta por el deporte, la inclusión y el desarrollo social en la provincia. La entidad financiera ha destacado en un comunicado que este marco común consolida una línea de trabajo sostenida con el club leonés.

El acto ha incluido la firma específica destinada a respaldar la participación del club en LaLiga Genuine, la competición integradora impulsada por LaLiga para personas con discapacidad intelectual.

La rúbrica fue formalizada por Nerea Luengos, en nombre de Caja Rural, y Domingo Rodríguez, director comercial de la Cultural y Deportiva Leonesa. Durante el encuentro, ambos han coincidido en subrayar la importancia de una iniciativa que fomenta valores "como el compañerismo, la igualdad y el respeto".

La Cultural y Deportiva Leonesa, entidad histórica y referente deportivo, avanza en la consolidación de su proyecto social a través de su equipo Genuine.

La participación en esta competición se ha convertido en "un símbolo de superación y orgullo" para la afición y el conjunto del deporte leonés. Su presencia en LaLiga Genuine representa un impulso hacia un modelo deportivo más diverso, accesible y comprometido.

Con este acuerdo, Caja Rural de Zamora reafirma su compromiso con el deporte y con los valores que conlleva. La entidad impulsa proyectos que promueven "la inclusión, la cohesión social y los hábitos saludables".

Además, mantiene una trayectoria de apoyo estable a clubes, deportistas y actividades que "contribuyen al progreso y al bienestar del entorno en el que desarrolla su actividad".