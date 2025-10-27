Gadis entrega más de 73.000 kilos de alimentos y productos de higiene a 79 protectoras de animales

Gadis ha repartido más de 73.000 kilos de productos de alimentación e higiene entre 79 protectoras y refugios de animales de Castilla y León y Galicia. Es el resultado de la séptima campaña 'Alimenta la amistad', que refleja el compromiso de Gadis y sus clientes con el bienestar animal.

La empresa pone en valor la participación activa de sus clientes en todas las causas solidarias que pone en marcha. En esta ocasión, la iniciativa de recogida de alimentos y productos de higiene para perros y gatos se desarrolló entre los días 1 y 12 de este mes de octubre en 202 puntos de venta.

La fórmula para colaborar era mixta y la aportación económica ascendió a 3.248 €, a los que Gadis ha sumado 15.265 €. Una ayuda de la que se beneficiarán entidades de las provincias de Ávila, León, Salamanca, Segovia, Palencia, Valladolid y Zamora; y A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra.

Además de agradecer la solidaridad de los clientes, Gadis también quiere mostrar su gratitud a los voluntarios que, con su presencia en los supermercados, han favorecido una mayor colaboración.

Casi medio millón de kilos

Gadis ha logrado construir una red de apoyo local en torno al respeto y protección de los animales en estos siete años. Desde que lanzó la campaña Alimenta la amistad, ha distribuido más de 473.000 kilos de productos destinados a la alimentación y cuidado de perros y gatos abandonados en instituciones de las dos comunidades autónomas en las que está presente.

Responsabilidad social

La cultura de respeto y cuidado animal está recogida en el programa de Responsabilidad Social Corporativa de la empresa que, cada año, con motivo del Día Mundial de los Animales, pone en marcha la campaña Alimenta la Amistad.