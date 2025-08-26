Gadis abre nuevo supermercado en Valladolid y crea 42 empleos: esta la fecha de inauguración y su ubicación

Gadis reafirma su apuesta por Valladolid con un nuevo supermercado en la capital. Un moderno punto de venta de más de 1.900 m2 de superficie total que abrirá en el Paseo de Zorrilla, número 58.

Será el próximo 28 de agosto cuando se produzca su inauguración a las 11:00 horas donde acudirá el delegado de GADISA Retail en Castilla y León, José Daniel Posadas, y José Luis Fernández Astray, director de Comunicación de GADISA Retail.

El establecimiento está diseñado para brindar una experiencia de compra cómoda y completa a los clientes, con una amplia oferta de productos.

Destacan las secciones de fresco, atendidas en mostrador tradicional por profesionales especializados, tal y como asegura la empresa en una nota de prensa. El horario de apertura del supermercado es de 9:30 a 21:00 horas, de lunes a sábado.

Se trata de un nuevo supermercado que estará situado el centro comercial Avenida, convirtiéndose así en el 17º establecimiento en la capital.

Ocupará la planta baja de lo que, hace años, fue Sfera en las galerías Avenida.