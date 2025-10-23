Gadis reconoce el trabajo de las mujeres rurales contando casos de éxito entre sus proveedores: "Queremos darles voz"

Gadis ha organizado este jueves el IV Foro de Mujeres Rurales. Una cita que en esta ocasión ha debatido sobre el "Pasado, presente y futuro del campo". Una cita que ha congregado a profesionales y emprendedores para compartir experiencias y proyectos innovadores para el sector alimentario español.

Las jornadas han estado protagonizadas por el testimonio de cuatro mujeres emprendedoras, que son proveedores locales de la red de alimentación. "Queremos dar voz a las mujeres rurales que cuidan del territorio", ha remarcado la directora de Marketing y RSC de Gadisa Retail. Melisa Pagliaro remarca que "sostienen comunidades y generan oportunidades"

Se trata de pymes agroalimentarias que sirven para abastecer los supermercados y que son "fuerza tractora" del mundo rural, consiguiendo fijar población y crear empleo en el territorio.

La primera de las ponentes ha sido Mari Carmen Sánchez Iravedra de Embutidos Suarna. Fundadora de su empresa que produce embutidos artesanales y que comenzó popularizando la androlla más allá del territorio gallego donde era tradición. Sánchez Iravedra dice que "lo que más me enorgullece es haber dado continuidad al negocio".

También se pudo escuchar el testimonio de Ana Raja Clemente de Obenfield, una empresa que cultiva hortalizas en Xermade. Pidió tomar conciencia de la relevancia que tiene para el mundo rural el sector primario y tomar conciencia de que hay que aplicar al campo las nuevas tecnologías.

Aldreagreen es una explotación del Concello de Vilasantar que produce libre de residuos y sin ningún pesticida. Su responsable también es una mujer, Ángeles Freire, que destacó cómo volvió al medio rural por su calidad de vida.

El último caso de éxito que se presentó en este foro es el de Hortalizas As Lagoas. Su propietaria es María Luisa Mata Rial, que remarcó cómo trabajar con una red de distribución como Gadis supone una tranquilidad a su negocio. "Si la cosecha es buena, tienes un sitio para comercializar".

Estas cuatro mujeres rurales han debatido en una mesa redonda donde se ha hablado sobre innovación, opciones de colaboración y en la que se ha contado la visión personal que cada una de ellas tiene de la experiencia de emprender en el mundo rural.

En el foro se ha proyectado una campaña audiovisual con la que Gadis pone en valor a las mujeres rurales dentro de su red de proveedores locales. Este IV Foro de Mujeres Rurales se ha celebrado en la sede de la Fundación Juana de Vega en Oleiros (La Coruña).