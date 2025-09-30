Gadis se vuelca con los animales abandonados: los supermercados de CyL recogen alimentos para las protectoras

La campaña de Gadis destinada a las protectoras de animales de Castilla y León

Gadis lanza la séptima edición de su campaña 'Alimenta la amistad'. Una acción solidaria que respalda la labor de 79 protectoras de animales.

Un proyecto que forma parte del programa de Responsabilidad Social Corporativa que llevan a cabo los supermercados desde el año 2019.

Un total de 202 supermercados Gadis de Castilla y León y Galicia se suman a la causa habilitando espacios para depositar alimentos y productos de higiene destinados al cuidado de perros y gatos.

Los clientes que prefieran también pueden realizar una aportación económica al pasar por caja. Este año se puede colaborar desde el miércoles 1 de octubre hasta el sábado día 12.

Protectoras ubicadas en Ávila, León, Salamanca, Segovia, Palencia, Valladolid y Zamora recibirán y gestionarán toda la ayuda que se recaude en la Comunidad. Así como las ubicadas en A Coruña, Lugo, Ourense y Pontevedra, en el caso de Galicia.

Con este apoyo, Gadis busca que las protectoras puedan atender de forma adecuada a los animales que han sido abandonados y proporcionarles cuidados y refugio.

Gadis afirma que la solidaridad de los clientes es "clave" y expresa que en las seis campañas anteriores han entregado "más de 400.000 kilos" de alimentos y productos de higiene.