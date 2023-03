Michelin se posiciona como "pionera" en la implantación de planes de igualdad "cuando nadie hablaba de eso"

El pasado fin de semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció una ley para garantizar la paridad en la política y la empresa privada. Hoy, previo al 8-M, también se habla de planes de igualdad en las empresas. Algo que para la empresa Michelin es algo que suene ha pasado. Así lo ha reivindicado hoy María Paz Robina, directora general de Michelín España-Portugal, que ha recordado que su empresa ha sido "pionera" en la implantación de planes de igualdad cuando "nadie hablaba de eso", allá por 2007, hace ya 16 años.

Un empeño que ha dado sus frutos ya que, en la actualidad, la compañía cuenta con mujeres directivas en casi todos los ámbitos. En 2010 llegaría, finalmente, el primer Plan de Igualdad que ha sido renovado hace tan solo un año, en 2022. Ante esto, Robina ha solicitado "total libertad para que las mujeres puedan estudiar lo que quieran" y que lo puedan hacer "sin estereotipos", ya que "tienen derecho a ocupar cualquier tipo de puesto".

Robina ha destacado la apuesta de Michelín por la igualdad y la diversidad, que ayudan en el éxito de las empresas, ya que las mujeres aportan "inteligencia colectiva y a las empresas"

Robina ha participado en un acto para conmemorar el 8-M junto al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, donde se han presentado nuevas ayudas para las empresas que mejoren los contratos de las mujeres de 2.000 euros. En un día en el que también se ha conocido que la Asociación Española de Profesionales de Automoción (Asepa) le ha nombrado 'Personaje Ilustre de la Automoción Española'.

La directora general de Michelin España ha asegurado no percibir ningún techo de cristal en su empresa porque "hay mujeres en prácticamente todos los puestos de responsabilidad" pero ha reconocido la dificultad de encontrar talento femenino en las carreras de ingeniería y en los estudios técnicos en general”. "Nos hace falta el talento", para ello se ha pedido llegar a acuerdos con la Consejería de Educación en los planes de estudio, ya que muchas veces las mujeres no están suficientemente representadas en las carreras de Ciencias o en las FP. Robina se ha mostrado partidaria de los “méritos y capacidades” antes que las cuotas.

"Llevamos muchos años apostando por las mujeres en todos los ámbitos de la empresa, no solo en puestos directivo", ha recordado. Así, ha comentado que el 21% de mujeres ocupa un puesto en dirección en la empresa y un 24% en puestos técnicos. "Queremos ser más", ha apuntado y ha incidido en que ahora el objetivo es que más mujeres cualificadas lleguen a la empresas.

Asimismo, el presidente de la Junta Fernández Mañueco, ha agradecido a Michelin su compromiso con la igualdad y ha afirmado que son las propias mujeres las que están cambiando por ellas mismas "la realidad en las empresas".

Personaje Ilustre de la Automoción Española

Asimismo, María Paz Robina Rosat, ha sido nombrada "Personaje Ilustre de la Automoción Española" por la Asociación Española de Profesionales de Automoción (ASEPA), una designación que ASEPA realiza cada año a profesionales españoles como reconocimiento a su trayectoria profesional y su contribución al sector de la automoción. María Paz Robina pasa así a formar parte de la Galería de Personajes Ilustres de la Automoción Española, que en la actualidad cuenta con 25 integrantes.

El acto de designación ha tenido lugar el lunes 6 de marzo en el Salón de Actos de La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Madrid, durante la celebración del "XXV Fórum de la Automoción Española", la iniciativa anual de ASEPA que reúne cada año a las principales personalidades del mundo del motor.

Tras recibir el Diploma que la acredita como "Personaje Ilustre de la Automoción Española" de la mano de Francisco Aparicio, presidente de ASEPA, María Paz Robina, mostró su agradecimiento: "Gracias a ASEPA por su consideración, en especial a todos aquellos que han participado en esta decisión. Y gracias a todos aquellos que me han acompañado y me acompañan a lo largo de mi trayectoria profesional, junto a los que he aprendido a gestionar recursos y, sobre todo, la complicada pero maravillosa y gratificante tarea de gestionar personas, que son el corazón y la clave de cualquier organización empresarial. Todo mi reconocimiento a esta gran empresa, Michelin, con la que comparto valores, por haberme dado la oportunidad que me ha conducido hasta aquí".



.

Sigue los temas que te interesan